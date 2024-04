Sonnenbrand, Schnitt oder Zeckenbiss Erste Hilfe bei kleinen Verletzungen

Beim Strandspaziergang in eine Scherbe getreten? War der Sonnenhunger zu groß und sie haben sich einen Hautbrand geholt oder vom Spaziergang eine Zecke mit nach Hause gebracht? Kleine Verletzungen können sowohl im Alltag als auch im Urlaub schnell passieren. An sich nichts Schlimmes. Damit das auch so bleibt, lesen Sie hier, was in solchen Fällen zu tun ist.