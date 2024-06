Sorge vor Schmutz und Keimen Sollte man vor dem Betreten der Wohnung die Schuhe ausziehen?

In Japan stellt sich die Frage überhaupt nicht – dort zieht man selbstverständlich die Schuhe aus, bevor man eine Wohnung betritt; diese bleiben dann im sogenannten Genkan, einer Art Windfang. Für mitteleuropäische Wohnungen lässt es sich jedoch nicht so einfach beantworten. Hier handhaben die Bewohner die Ausziehfrage unterschiedlich, vor allem, wenn die Alltagsschuhe optisch sauber sind. Was also tun – gibt es gesundheitliche Argumente?