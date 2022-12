Ständig unter Strom Wann Stress nützt und wann er der Gesundheit schadet

Erst schnell die Kinder in Kindergarten und Schule bringen, dann Stau auf dem Weg ins Büro. Es auf die letzte Minute in die erste Besprechung schaffen, die nach einer Stunde nahtlos in die nächste übergeht. Dann diverse Rückrufe tätigen. Statt eines Essens in der Kantine gibt es also bloß eine belegte Semmel aus dem Automaten… Purer Alltagsstress! Aber ist er auch schädlich?

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden