Taube oder prickelnde Finger und Zehen? Dahinter könnte eine Polyneuropathie stecken

Dass Hände oder Füße „einschlafen“, ist normal. Und nach Änderung der Lage von Arm oder Bein, nach Strecken oder Ausschütteln sofort vorbei. Oft ist es aber ganz anders: Die Wahrnehmungsstörung ist unauffälliger. Es prickelt oder fühlt sich pelzig-taub an. Oder geschwollen. Wärme oder Kälte sind nicht mehr richtig spürbar, meist an Händen oder Füßen, dort an Finger- oder Zehenspitzen. Wenn diese Störungen nicht mehr weggehen, dann besteht der Verdacht auf eine Polyneuropathie, kurz PNP. Wörtlich übersetzt: „Viel-Nerven-Krankheit“.