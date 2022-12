Trinken für die Gesundheit Länger leben dank Wein?

Wein soll die Gesundheit fördern, heißt es. Vor allem Herz und Kreislauf könnten vom regelmäßigen Konsum profitieren. Dabei gilt Alkohol gemeinhin als eines der größten Gesundheitsrisiken. Was ist also dran an dieser Erzählung?

Mathias Fasshauer, Professor für Ernährung des Menschen an der Universität Gießen, ist dieser Frage nachgegangen. Und die Ergebnisse seiner Studie, die Anfang des Jahres im British Journal of Nutrition erschienen, sind durchaus verblüffend. „Es gibt zwar keinen riesigen Effekt, aber unsere Untersuchungen zeigen einen gewissen protektiven Effekt, wenn man Wein trinkt“, sagt Fasshauer.

Konkret zeigt die Studie anhand der Daten von mehr als 350.000 Britinnen und Briten, dass Menschen, die am Tag durchschnittlich 20 Gramm Alkohol aus Wein – das entspricht etwa 250 Millilitern des Getränks – zu sich nehmen, insgesamt ein geringeres Sterberisiko haben als solche, die gar keinen Wein trinken. Sie versterben zum Beispiel seltener an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Bei einem Konsum über 20 Gramm steigt das Sterberisiko wieder an. Auch andere Untersuchungen kamen vor Jahren zu ähnlichen Ergebnissen.

Ernährungsmediziner Mathias Fasshauer © Rolf K. Wegst

Zur Person Mathias Fasshauer ist Professor für Ernährung des Menschen an der Universität Gießen. Dort forscht der Ernährungsmediziner unter anderem zum Einfluss von Nährstoffen auf metabolische Erkrankungen wie Adipositas und Glukosestoffwechselstörungen.

Betrachtet man dagegen den Alkoholkonsum aus anderen Quellen wie Bier oder Schnaps, zeigt die Studie klar: je weniger, desto besser. Denn hier steigt das Sterberisiko mit jedem zusätzlichen Gramm. So weit, so klar also.

Etwas schwieriger gestaltet sich die Frage nach dem Warum. Speziell dem im Wein enthaltenen sekundären Pflanzenstoff Resveratrol werden vielerlei positive Wirkungen nachgesagt. Und tatsächlich: „Resveratrol wirkt sich erwiesenermaßen positiv auf Cholesterin und bestimmte Entzündungsmarker im Blut aus“, sagt Fasshauer. Aber genügt das als Erklärung? Eher nicht.

Es sei davon auszugehen, dass neben Resveratrol eine Vielzahl anderer Stoffe im Wein eine Rolle spielen, sagt Fasshauer. Außerdem könnten Wissenschaftler in ihren Studien zwar die meisten, aber längst nicht alle Störvariablen eliminieren. „Zumindest ein Teil des Effekts dürfte sich auch damit erklären lassen, dass Menschen, die Rotwein trinken, in vielen Fällen ein besseres Leben haben – also zum Beispiel einen Partner, mit dem sie gemeinsam ein Glas Wein trinken können, sowie ausreichend Zeit. Vor diesem Hintergrund sollte also niemand aus gesundheitlichen Gründen anfangen, Wein zu trinken.“

