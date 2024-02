Unerklärliche Schmerzen im Gesicht? Das sollten Sie über die möglichen Ursachen wissen

Manchmal genügt bereits ein Luftzug, um bei der eindrücklichsten Form von Gesichtsschmerz, der sogenannten Trigeminusneuralgie, elektrische Nervenschmerzen im mittleren und unteren Gesichtsbereich zu triggern. Der Schmerz ist stark, schießt ganz plötzlich ein und bleibt für wenige Sekunden bis maximal zwei Minuten bestehen – für die Betroffenen eine gefühlte Ewigkeit. Danach ist wieder Ruhe. Bis zur nächsten Attacke.

Rund 100-mal am Tag kann sich dieser Vorgang wiederholen. Auch Berührung, Sprechen oder Kaubewegungen können eine Attacke durch den Trigeminusnerv triggern. Auf die Lebensqualität der betroffenen Patienten hat das mitunter gewaltige Auswirkungen.

100.000 Menschen in Deutschland leiden unter Trigeminusneuralgie.

Viele Betroffene vermuten die Schmerzursache bei den Zähnen

Und die Trigeminusneuralgie ist nicht so selten, wie man im ersten Moment vielleicht glauben mag. In Deutschland sind etwa 100.000 Menschen von ihr betroffen, Frauen häufiger als Männer, die meisten nach dem 40. Lebensjahr. Weil ihre Schmerzen oft in den Kiefer ausstrahlen, glauben viele, die Ursache sei bei den Zähnen zu finden. Dabei haben die eigentlich gar nichts damit zu tun. Eine Zahnbehandlung ändert deshalb auch nichts an den Schmerzen.