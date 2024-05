„Untypisch und sehr besorgniserregend“ Zahl der Pilzinfektionen mit Candida auris steigt deutlich

Erst vor wenigen Jahren wurde der Pilz, der Menschen krank machen kann, in Einzelfällen entdeckt – nun ist Candida auris in Deutschland bereits auf dem Vormarsch. Das zeigen Daten, die das Nationale Referenzzentrum für invasive Pilzinfektionen (NRZMyk) mit Sitz in Jena in Zusammenarbeit mit der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) und dem Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag veröffentlicht hat.

Im Jahr 2023 wurden demnach insgesamt 77 Candida-auris-Fälle registriert. 2021 und 2022 waren es jeweils zwölf Fälle, davor weniger als zehn pro Jahr. Der erst 2009 entdeckte Hefepilz ist von Mensch zu Mensch übertragbar und gegen diverse Medikamente immun.

Die Mehrheit der registrierten Fälle geht auf einen großen Ausbruch in einem Klinikum in Deutschland zurück. Oliver Kurzai, Mikrobiologe

Dass die Zahlen in Deutschland 2023 so rasant angestiegen sind, hat laut Oliver Kurzai, Leiter des NRZMyk und Vorstand des Instituts für Hygiene und Mikrobiologie der JMU, mehrere Gründe: „Da Candida auris sich weltweit verbreitet, wird die Erkrankung häufiger nach Deutschland importiert.“

Besonders stark betroffen seien vor allem Regionen wie Indien, Südafrika, Spanien, Italien und die USA. Doch auch ein Ereignis in Deutschland selbst hat die Situation verschärft: „Die Mehrheit der registrierten Fälle geht auf einen großen Ausbruch in einem Klinikum in Bayern zurück.“

Bei diesem Vorfall im Mai 2023 kam es zu einer zunächst unbemerkten Übertragung des Erregers zwischen mehreren Patienten. Dies verursachte über den Rest des Jahres hinweg mehrere Infektionsfälle. Insgesamt wurden allein bei diesem Ausbruch 42 Menschen besiedelt oder infiziert.

Pilz kann sich rasch im Körper ausbreiten

Die pathogene, also krankheitserregende, Hefepilzart Candida auris wurde 2009 im äußeren Gehörgang einer 70-jährigen japanischen Patientin erstmals nachgewiesen. Seinen Namen verdankt er dem lateinischen Wort für Ohr (auris). Er gehört zu den sogenannten invasiven Pilzen, kann also ins Innere des Körpers eindringen. Während oberflächliche Pilzinfektionen, wie Fuß- oder Nagelpilz, vor allem lästig sind, können invasive Pilzinfektionen sehr gefährlich werden und sogar tödlich enden.

Studien belegen, dass invasive Pilzinfektionen zu den am häufigsten übersehenen Todesursachen im Krankenhaus zählen. „Ist das Immunsystem stark geschwächt, etwa nach einer großen OP, einer Chemotherapie oder einer Organtransplantation, kann es die Pilze nicht mehr in Schach halten“, sagt Kurzai. „Dann können sie sich rasch im Körper ausbreiten.“

Vor allem auf Intensivstationen in Krankenhäusern oder in Pflegeeinrichtungen kann er daher zu einem großen Problem werden. Etwa in der Hälfte der Fälle überlebt ein Patient, der eine Blutstrominfektion mit Candida auris hat, nicht. Todesfälle gab es aber bisher in Deutschland nicht.

Zur Person © Institut für Hygiene und Mikrobiologie, Universität Würzburg, Fotograf: Daniel Peter, Würzburg Oliver Kurzai leitet das Nationale Referenzzentrum für invasive Pilzinfektionen und das Institut für Hygiene und Mikrobiologie an der Universität Würzburg.

Zu den häufigsten Symptomen von Candida auris zählen vorwiegend unspezifische Anzeichen wie hohes Fieber und Schüttelfrost. Aus diesem Grund wird eine invasive Pilzinfektion oft mit einem bakteriellen Infekt verwechselt. Zudem kann ein allgemeines Unwohlsein sowie Trockenheit im Mund auftreten. In manchen Fällen kann aber auch ein weißer Belag, ein sogenannter Biofilm, erkennbar sein, zum Beispiel auf den Schleimhäuten im Mund. Daran lässt sich ein Pilzbefall rasch erkennen.

Pilz kann in Hautfalten nisten

Am liebsten nistet sich der Erreger in Wunden ein, die ihm ermöglichen, in die Blutgefäße einzudringen. Dort kann er eine lebensgefährliche Blutstrominfektion, eine sogenannte Pilzsepsis, auslösen. Außerdem kann der Pilz in Hautfalten wie Achselhöhlen oder in der Leistengegend nisten und Oberflächen oder Kunststoffmaterialien befallen.

Laut der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zufolge sind Patienten, die mit medizinischem Plastik-Fremdmaterial wie Venenkathetern, Harnwegskathetern, Beatmungstuben oder Magensonden behandelt wurden, deshalb besonders gefährdet, sich mit Candida auris zu infizieren.

Gesunden Menschen setzt der Pilz für gewöhnlich nicht zu

Dringt der Erreger beispielsweise in ein prothetisch versorgtes Hüftgelenk ein und verursacht eine Infektion, bedeutet dies für den Patienten einen dramatischen Verlauf, der sich über Monate hinziehen kann. „Dann muss die Prothese zuerst operativ entfernt werden, während es noch nicht möglich ist, eine neue Prothese einzusetzen“, sagt Kurzai. „Dieses Risiko besteht auch für Patienten mit einem normal funktionierenden Immunsystem.“

Gesunden Menschen setzt der Pilz sonst für gewöhnlich nicht zu. Er kann sie lediglich kolonisieren, also besiedeln, ohne eine Infektion hervorzurufen. Die Gefahr besteht jedoch darin, dass sie den Erreger dorthin einschleppen können, wo sich infektionsgefährdete Personen befinden – so könnte es auch bei dem großen Ausbruch in Bayern der Fall gewesen sein.

Dieser bei Weitem größte der insgesamt drei Ausbrüche in Deutschland scheine aber mittlerweile unter Kontrolle zu sein, sagt Kurzai. Es wurden schon seit Längerem keine neuen Fälle mehr gemeldet. Allerdings könne man bei solchen Ausbrüchen erst sehr viel später mit Sicherheit Entwarnung geben, sagt Kurzai.

Gefährliche Pilze Candida albicans: Infektionen der Hefepilzart Candida albicans sind am weitesten verbreitet. Er befindet sich hauptsächlich auf der nährstoffreichen Darmschleimhaut. „Wenn die Immunabwehr, die normalerweise im Darm besonders aktiv ist, geschwächt ist, dringt der Pilz ins Schleimhautgewebe ein, kann so in den Blutstrom einwandern und innere Organe befallen“, sagt Kurzai. Dort besteht die Gefahr, dass er im Extremfall eine lebensgefährliche Sepsis (Blutvergiftung) verursacht. Mindestens 20 Prozent aller Infizierten überlebt diese Erkrankung nicht. Aspergillus fumigatus: Im Gegensatz zu Candida albicans, der immer im menschlichen Darm als Bestandteil des dortigen Mikrobioms siedelt, gelangt Aspergillus aus der Umwelt in den menschlichen Körper. Jeder Mensch hat schon mal die Sporen dieses Schimmelpilzes eingeatmet. Diese werden in der Regel von Fresszellen des Immunsystems sofort unschädlich gemacht, damit sie sich nicht dauerhaft in der Lunge festsetzen und ausbreiten. „Erfolgt jedoch keine oder eine nicht ausreichende Immunreaktion, können die Sporen auskeimen und wachsen, wobei Lungengewebe zerstört wird“, sagt Mikrobiologe und Mykologe Kurzai. In mehr als 50 Prozent gehen diese Lungeninfektionen tödlich aus. Cryptococcus neoformans: Die Sporen des Hefepilzes Cryptococcus neoformans befinden sich unter anderem häufig in Vogelkot, werden aber meist durch Menschen eingeatmet. Anders als Aspergillus hat eine Lungeninfektion durch Cryptococcus allerdings einen eher milden Verlauf, bei den meisten Betroffene bleibt die Infektion sogar unbemerkt. Nur in seltenen Fällen kann es zu lungenentzündungsähnlichen Symptomen kommen. Viel gefährlicher ist der Pilz, wenn er über das Zentralnervensystem ins Gehirn wandert. Denn dort kann er sich rasch ausbreiten und eine Hirnhautentzündung (Meningoenzephalitis) verursachen, die auch bei adäquater Behandlung in fast jedem zweiten Fall tödlich ausgeht.

Wie gefährlich der Erreger ist, zeigt auch die Entscheidung, die die Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Jahr 2022 traf. Candida auris wurde damals in die sogenannte „fungal priority pathogens list“ (WHO FPPL) aufgenommen, also in die Liste, die gesundheitsgefährdende Pilzerreger nach Gefährdungsstufen unterteilt.

Als einer von nur vier Erregern wurde der Pilz in die höchste Prioritätsstufe einsortiert. Die 2017 von der WHO entwickelte Liste ist die erste weltweite Initiative zur systematischen Priorisierung von Pilzerregern. Neben Candida auris haben auch Candida albicans, Aspergillus fumigatus und Cryptococcus neoformans die höchste Gefährdungsstufe.

1,5 Millionen Menschen etwa sterben jährlich an den Folgen einer invasiven Pilzinfektion.

Was macht nun Candida auris im Vergleich zu den anderen aufgelisteten Pilzerregern besonders gefährlich? „Der Pilz besitzt die Fähigkeit, sich viel effizienter über eine direkte oder indirekte Schmierinfektion von Mensch auf Mensch oder via Gegenstände zu übertragen, sogar in Krankenhäusern“, sagt Kurzai. „Dies ist für Pilze untypisch und sehr besorgniserregend.“ Candida auris könne Wochen oder sogar Monate auf Oberflächen oder Kunststoffmaterialien überleben und dort Biofilme bilden.

Experten wie Kurzai beobachten seit geraumer Zeit nicht nur die Verbreitungsfähigkeiten des Pilzes, sondern auch seine Überlebenskünste: Candida auris hat eine erhebliche Resistenz gegen alle verfügbaren Antimykotika – das sind Arzneimittel, die Pilze abtöten – entwickelt. Grob gesagt kommen nur drei Substanzklassen der Antimykotika, die je nach Wirkungsmechanismus und Angriffspunkt des Pilzes zugeordnet werden, für eine Therapie infrage: Azole, Echinocandine und Polyene.

Wir müssen davon ausgehen, dass die Candida-auris-Fälle in Deutschland – so wie in anderen Ländern auch – weiter zunehmen. Oliver Kurzai, Mikrobiologe

„Während das Antimykotikum Fluconazol der Azolen-Substanzklasse zum Beispiel gut gegen Candida albicans wirkt, hat Candida auris bereits eine Resistenz von zirka 80 Prozent aufgebaut“, sagt Kurzai. Ärzten stehen somit viel weniger Therapieoptionen zur Verfügung.

Übrig bleiben die Antimykotika-Gruppen der Echinocandine und Polyeme. Beide sind zwar gegen Candida auris einsetzbar, doch Experten empfehlen momentan die Echinocandine als Erstlinientherapie in Deutschland. In den USA, in denen sich die nachgewiesene Zahl der Infektionen seit 2018 mehr als vervierfacht hat, wurde jedoch festgestellt, dass Candida auris gegen die Echinocandine bereits resistenter geworden ist.

Die US-Amerikanische Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) verzeichnete 2377 klinische- und 5754 Kolonisationsfälle von Candida auris in den letzten zwölf Monaten. © imago images/Science Photo Library/Science Photo Library via www.imago-images.de

Lässt sich der Pilz dann überhaupt aufhalten? „Wir müssen davon ausgehen, dass die Candida-auris-Fälle in Deutschland – so wie in anderen Ländern auch – weiter zunehmen“, befürchtet Kurzai. „Je länger wir das verzögern können, umso besser.“ Dem Mikrobiologen und Mykologen zufolge könnte eine allgemeine gesetzliche Meldepflicht für jeden Labornachweis von Candida auris dabei helfen – am besten sofort, solange die Fallzahlen noch vergleichsweise niedrig sind.

Aktuell gilt eine 2023 eingeführte Labormeldepflicht bei klinischer Relevanz. Wird der Pilzerreger „im Blut oder auf primär sterilen Materialien“, etwa im Krankenhaus, nachgewiesen, muss das gemeldet werden. Bei einer generellen Meldepflicht würde dem Gesundheitsamt stattdessen jeder Nachweis von Candida auris weitergeleitet. Die Mitarbeiter hätten so als zweite Kontrollinstanz die Möglichkeit, zu prüfen, ob ein betroffenes Klinikum tatsächlich alle Maßnahmen umgesetzt hat, um die Übertragung zu verhindern.

„Stand jetzt werden geschätzt 50 bis 80 Prozent aller Nachweise gar nicht gemeldet und auch nur ein Teil der invasiven Infektionen“, sagt Kurzai. „Dabei ist für die Frage, ob ein Ausbruch entsteht, nicht entscheidend, ob der Patient infektiös ist oder nur besiedelt wurde. Beide können schließlich den Pilz übertragen.“