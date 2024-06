Verletzungen beim Fußball So stehen Profis und Amateure wieder schnell auf dem Platz

Quizfrage an alle Fußball- und EM-Fans: Was haben DFB-Star Serge Gnabry, der italienische Stürmer Domenico Berardi und der türkische Abwehrspieler Ozan Kabak gemeinsam? Obwohl sie zu den besten Fußballern ihres Landes gehören, fehlen alle drei bei der anstehenden Europameisterschaft aufgrund von Verletzungen.

Bayern-Star Serge Gnabry erlitt Anfang Mai im Champions-League-Spiel gegen Real Madrid einen Muskelbündelriss im linken, hinteren Oberschenkel und verpasste deshalb bereits den Endspurt in der Bundesliga. Angreifer Domenico Berardi, der 2021 mit Italien Europameister wurde, fehlt seinem Team schon seit Anfang März. Er laboriert an einem Achillessehnenriss im rechten Fuß und wird voraussichtlich erst im Spätherbst wieder auf dem Rasen stehen können.

Viele Verletzungen kommen dadurch zustande, dass Spieler mit den Stollen im Rasen hängen bleiben und sich anschließend den Fuß oder das Knie verdrehen. Uwe-Jens Teßmann, Unfallchirurg

Sogar noch länger wird Ozan Kabak fehlen, der in Deutschland bei der TSG Hoffenheim unter Vertrag steht. Er sollte die Türkei als Abwehrchef zur Europameisterschaft führen, erlitt jedoch während der Turnier-Vorbereitung gut eine Woche vor EM-Start in einem Testspiel gegen Italien die unter Fußballern wohl am meisten gefürchtete Verletzung: einen Kreuzbandriss im rechten Knie.

Nicht nur Profis, auch Amateure fürchten die Verletzungen