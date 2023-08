Viel mehr als nur eine Alltagshilfe Wieso sich ein Hörgerät für die Gesundheit gleich doppelt lohnt

Hörgeräte ermöglichen Hörgeschädigten heute ein ganz normales Leben. Die Skepsis gegenüber den kleinen Helfern ist allerdings so groß, dass die Mehrzahl der Menschen in Deutschland, die ein Hörgerät bräuchten, keines trägt. In diesem Jahr kam eine repräsentative Studie im Raum Mainz zu dem Ergebnis, dass 34,5 Prozent der Menschen schwerhörig waren. Vor allem im Alter erleiden viele Menschen einen Hörverlust, aber auch in der Altersgruppe der 55- bis 59-Jährigen liegt der Anteil bereits bei knapp 17 Prozent. Besonders auffällig: Nur 7,4 Prozent der Teilnehmer hatten auch ein Hörgerät, also gerade mal gut jeder fünfte Schwerhörige. Die Unterversorgung ist eklatant. Woran liegt das?