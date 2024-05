Volkssport Fußball unter Verdacht Schaden Kopfbälle dem Gehirn?

Das Thema ist emotional, schließlich geht es um mögliche Folgen fürs menschliche Hirn – und um Fußball! Genauer gesagt, um Kopfbälle. Dabei prallen, wie das Wort schon sagt, ein Kopf und ein Ball mit Wucht zusammen.

Da liegt es nahe, dass Spieler, Zuschauer und Eltern kickender Kinder fragen: Ist das nicht schädlich? Doch so einfach die Frage, so schwierig die Antwort: „Gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse dazu gibt es bisher nicht“, sagt Jan Kern. Er ist Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bewegungswissenschaft der Technischen Universität München und schreibt seine Doktorarbeit zum Thema. „Bei einem kontrollierten Kopfball reichen die Kräfte nicht aus, um akute Symptome oder messbare Veränderungen hervorzurufen, wie etwa bei einer Gehirnerschütterung.“

Wir konnten bei unseren Untersuchungen keine durchgehend negativen Effekte feststellen. Jan Kern, Doktorand

Da manche Fußballer aber häufig Kopfbälle spielen, sei „nicht ausgeschlossen, dass die vielen minimalen Einwirkungen vielleicht irgendwann doch zu klinisch relevanten Veränderungen führen“. Kern hat über zwei Jahre hinweg bei Spielen zweier Frauenmannschaften mit Videoanalysen und Beschleunigungssensoren gemessen, wie oft und intensiv Kopfbälle gespielt wurden – und mehrfach kognitive und motorische Fähigkeiten der Spielerinnen getestet.

„Wir konnten keine durchgehend negativen Effekte feststellen“, sagt er. „Allerdings gab es ganz leichte Verschlechterungen bei der Gleichgewichtskontrolle und der Feinmotorik, die mit der Anzahl von Kopfbällen verbunden waren.“ Die Veränderungen seien aber „innerhalb des Normbereichs“ gewesen – und reichten somit nicht als Beweise aus, dass Kopfbälle tatsächlich schädlich sind.

Weitere Studien zum Thema seien nötig, sagt Kern. Letztlich müsse jeder Fußballer und jede Fußballerin selbst entscheiden, ob er beziehungsweise sie ein mögliches geringes Risiko eingehen wolle, wie in anderen Sportarten auch.

Etwas anders sieht es unterdessen bei Kindern aus: Ihr Kopf ist leichter, die Hals- und Nackenmuskeln sind weniger stark ausgebildet und auch das Hirn ist noch in der Entwicklung.

Spielen Kinder und Jugendliche jedoch gar keine Kopfbälle, lernen sie die richtige Technik nicht – was wiederum das Risiko erhöht, wenn sie dann doch mal einen Kopfball spielen. Kern empfiehlt daher einen Mittelweg: „Solange Kopfbälle Teil des Fußballs sind, sollten Kinder meiner persönlichen Meinung nach auch Kopfbälle üben, allerdings nicht übermäßig und unter relativ sicheren Bedingungen, also etwa mit Schaumstoffbällen.“

