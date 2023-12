Von wegen süßer Genuss Warum schmeckt Orangensaft nach dem Zähneputzen plötzlich bitter?

Schon richtig, eigentlich sollte man am besten gar nichts trinken, wenn man sich gerade eben die Zähne geputzt hat. Und schon gar nichts Süßes wie ein Glas Orangensaft. Trotzdem ist es faszinierend, dass der Saft direkt nach dem Zähneputzen gar nicht so süß schmeckt – sondern vor allem bitter. Woran das genau liegt, sei nicht gut erforscht, sagt Maik Behrens vom Leibniz-Institut für Lebensmittel-Systembiologie an der TU München. Aber es gebe recht überzeugende Vermutungen.