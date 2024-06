Warum Covid-19 mal schwer und mal mild verläuft Immunzellen, die sich nicht deaktivieren lassen

Die Wissenschaft versteht immer besser, welche Mechanismen hinter Covid-19, also die Erkrankung nach einer Infektion mit dem Corona-Virus, ablaufen. Nun haben Berliner Forschende eine weitere Frage beantworten können: Wovon hängt es ab, ob Covid schwere oder milde Beschwerden verursacht? Die Antwort: „Der Verlauf von Infektionen mit dem Coronavirus hängt nicht nur von der Aggressivität des Virus ab, sondern auch von den Immunreaktionen der Infizierten.“ Das hat eine Forschungsgruppe um Samantha Praktiknjo vom Berlin Institute of Health in der Charité (BIH), Markus Landthaler vom Max Delbrück Center sowie Jakob Trimpert von der Freien Universität Berlin herausgefunden. Die Ergebnisse ihrer Untersuchung wurden jetzt in der Fachzeitschrift „Cell Reports“ publiziert.

Die Forschenden konnten mittels Einzelzell-Analysen zwei Muster identifizieren, die für milde oder schwere Verläufe typisch sind, teilte das BIH am Montag mit. Sie hätten quasi im Zeitraffer verfolgt, was im Körper vom Zeitpunkt der Infektion mit dem Erreger bis hin zu den durch Covid verursachten Schäden an Organen wie der Lunge geschieht. „Die Hauptakteure auf Zellebene sind bestimmte Immunzellen – neutrophile Granulozyten – und Zellen aus den Wänden der Gefäße – die sogenannten Endothelzellen“, heißt es in dem Fachbeitrag.

Wenn die Entzündung überschießt und große Mengen an entzündungsfördernden Botenstoffen freigesetzt werden, entstehen Schäden an unterschiedlichen Organen. Berliner Forschende über die Hintergründe einer schweren Coronainfektion

Schon länger bekannt ist, dass für schwere Verläufe von Covid-Infektion nicht allein die Aggressivität des Virus verantwortlich ist, sondern auch Dauer und Verlauf der Entzündungsreaktionen im Körper. „Entzündungen sind für die Erregerabwehr nötig und ganz normal“, teilt das BIH mit. „Aber wenn die Entzündung überschießt und große Mengen an entzündungsfördernden Botenstoffen freigesetzt werden, entstehen Schäden an unterschiedlichen Organen.“

Überaktive Immunzellen führen zu einer Flutung des Organismus mit Entzündungsbotenstoffen

Unbeantwortet sei bislang aber die Frage, wie und wann genau die Weichenstellung für den schweren Krankheitsverlauf erfolgt. Diesen Prozess haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nun mit Tierversuchen identifizieren können. „Sowohl bei leichten als auch bei schweren Covid-19-Verläufen werden kurz nach der Infektion die neutrophilen Granulozyten auf den Plan gerufen, die zur ersten Abwehrlinie der angeborenen Immunantwort gehören.“ Sie greifen Erreger und auch bereits kranke eigene Zellen mit Gift an, sie pappen sich an sie, verkleben sie und vertilgen ihre Reste.

Bei einem milden Krankheitsverlauf werden die Neutrophilen kurz aktiviert. Dann übernehmen andere Immunzellen die Erregerabwehr, so etwa die Killerzellen, die ebenfalls zur angeborenen Immunabwehr gehören. Ihre Aufgabe ist es, die vom Virus bereits infizierten Zellen zum Absterben zu bringen.

Bei schweren Covid-Verläufen dagegen bleiben die Neutrophilen dauerhaft aktiv. Das führe zu einer Überflutung mit Entzündungsbotenstoffen und vor allem in der Lunge zu massiven Entzündungsreaktionen, so die Autoren der Studie.

Schädigung der Blutgefäße sind die Ursache für die Organschäden bei einem schweren Verlauf

Typisch für schwere Covid-19-Verläufe sind Schäden an der Auskleidung der Blutgefäße, dem sogenannten Endothel, an unterschiedlichen Organen. Die Forschenden nutzten Versuche mit zwei Hamsterarten, um die dahinter stehenden Prozesse zu verstehen, da sie mit denselben Varianten des Coronavirus infiziert werden können wie der Mensch und ein ähnliches Krankheitsbild zeigen, heißt es in der Mitteilung des BIH. Der Goldhamster zeige milde Covid-19-Verläufe. Beim Roborovski-Zwerghamster verläuft die Erkrankung dagegen in der Regel schwer.

Bei beiden Hamsterarten stellten die Studienautoren eine starke Aktivierung des Gefäßendothels der Lunge fest, die von den Entzündungsbotenstoffen stammen, die die neutrophilen Granulozyten ausgelöst hatten. Beim Roborovski-Hamster resultierten daraus schwere Endothelschäden; beim Goldhamster dagegen kehrten die Endothelzellen in den Ruhemodus zurück, ohne großen Schaden genommen zu haben. „Mit unserer Methodik haben wir die tragende Rolle der Endothelzellen im Krankheitsverlauf erstmals dokumentieren können“, sagt Stefan Peidli, einer der Erstautoren der Studie.

„Unsere Studien bestätigen und erweitern die Erkenntnisse zur Rolle überschießender Immun- und Entzündungsreaktionen bei Covid-19“, ergänzt Samantha Praktiknjo. „Wir werden weiter in diese Richtung forschen und hoffen, dabei Ansatzpunkte für innovative Therapien zu finden, mit denen sich das Infektionsgeschehen frühzeitig in die richtigen Bahnen lenken lässt.“ Wer den Verlauf von Infektionen mit dem Coronavirus günstig beeinflussen will, braucht Informationen über die Frühphase der Erkrankung.