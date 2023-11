Wechselduschen und Eisbaden Ist kaltes Wasser auf der Haut wirklich gesund?

Es ist ein unbeschreibliches Gefühl, aus der Sauna kommend durch ein Loch im Eis in einen See einzutauchen. Man hält es nur sehr kurz aus – gerade lange genug für ein Foto. Aber auch das Gefühl, wenn die Haut sich danach langsam wieder erwärmt, ist beglückend. Und jetzt beginnt die Jahreszeit, in der die traditionellen Kaltwasserwettbewerbe wieder starten: Menschen tauchen gemeinsam in eiskalte Flüsse und Seen. Aber ist das gesund?