Wegweiser im Labyrinth Dank dieses Projekts müssen Herzpatienten seltener ins Krankenhaus

Der sogenannte Drehtüreffekt ist ein teures Phänomen. Patient:innen unterziehen sich mitunter aufwendigen Operationen, die oft Tausende Euro kosten, und kehren doch nach kurzer Zeit zurück, weil sie wieder behandelt werden müssen. Ein Grund ist, dass Patient:innen nach ihrer Entlassung nicht richtig in der ambulanten Versorgung, also beim niedergelassenen Facharzt ankommen. Insbesondere alte, arme oder Menschen, die Schwierigkeiten haben, Deutsch zu verstehen, fühlen sich dabei oft überfordert – und landen wieder in der Klinik.