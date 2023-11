Welcher Verspieltheitstyp sind Sie? Diese drei Zutaten bringen mehr Spaß ins Leben

Wann hatten Sie zuletzt so richtig Spaß – nicht diese verschlufften Netflixabende, die pflichtschuldigen Spielplatz-Treffen oder bemühten Silvesterfeiern? Spaß im Sinne dieser magischen Momente, in denen man nachts gemeinsam in den See springt, in denen eine ganze Halle zum gleichen Beat tanzt oder in denen man versucht, vor lauter Lachen wieder Luft zu bekommen. Diese Augenblicke voller Übermut, Energie und Leben. Einfach Spaß.