Wenn das Kiefergelenk überlastet ist „Sogar das Knie oder die Arme können dadurch schmerzen“

Frau Farshi, Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Menschen, die Yoga machen, besonders oft und besonders stark von einer Craniomandibulären Dysfunktion (CMD) betroffen sind. Ist Yoga also schlecht für das Kiefergelenk?

Nein. Die Aussage bezieht sich nicht auf die Yoga-Lehre an sich, sondern auf diejenigen, die sie ausüben. Denn Stress ist ein häufiger Auslöser einer CMD. Viele praktizieren Yoga, um dem stressigen Alltag zu entkommen. Doch nach meiner Erfahrung der letzten 20 Jahre genügt das oft nicht. Viele von ihnen kommen letztendlich zu mir in die Praxis, weil sie trotz Yoga stressbedingt knirschen oder die Zähne aufeinander pressen – typisch CMD.