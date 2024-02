Wenn der Zwilling Prostatakrebs hat „Ich sagte meinem Bruder, geh sofort zum Arzt“

Christian und Michael Nobis (beide 58) sind Zwillinge. Und sie teilen ein gemeinsames Schicksal. Im vergangenen Jahr erkrankten beide an Prostatakrebs. Schnell war klar: Eine Operation ist in beiden Fällen unausweichlich. Im Januar 2024 wurden die Brüder schließlich operiert. Beide am selben Tag, im selben Krankenhaus. Der Tagesspiegel hat sie wenige Tage nach dem Eingriff getroffen.