Wenn Kinder an Long Covid erkranken „Leider kommen noch viele Fehlbehandlungen vor“

Frau Behrends, Kinder und Jugendliche gelten als Überträger des Corona-Virus Sars-Cov-2, aber angeblich verläuft bei ihnen die Krankheit meist eher mild. Warum sind sie trotzdem von Long- und Post Covid betroffen?

Die meisten Erwachsenen mit Long Covid waren ebenfalls nur mild oder moderat an Covid-19 erkrankt, sodass diese Ausgangslage keine Besonderheit des Kindes- und Jugendalters darstellt. Zudem sind ähnliche Syndrome nach anderen Infektionen in allen Altersgruppen bekannt. Dass Long- und Post Covid auch in der Pädiatrie zum Thema werden, ist somit nicht überraschend.

Wie viele Kinder und Jugendliche in Deutschland leiden insgesamt am Post-Covid-Syndrom?

Leider wissen wir das noch nicht. Ergebnisse aus internationalen Studien zeigen, dass Kinder und Jugendliche deutlich seltener als Erwachsene daran erkranken. In der Pädiatrie sind es möglicherweise weniger als ein Prozent aller SARS-CoV-2 Infizierten, aber damit immer noch sehr viele.

Zur Person © Frauke Reinhard Uta Behrends ist Professorin für Pädiatrische Infektiologie und Immunbiologie an der Technischen Universität München. Sie leitet das MRI Chronische Fatigue Centrum (MCFC) für junge Menschen am Klinikum rechts der Isar.

Geht es nicht genauer?

Das ist unter anderem deshalb schwierig, weil die verfügbaren Studien sehr unterschiedlich gestaltet sind, die Ergebnisse anderer Länder nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen werden können. Zudem stammen die meisten Studien aus Zeiten der Alpha- oder Delta-Virusvarianten. Letztere führten erwiesenermaßen häufiger zu Long Covid als die aktuellen Omikron-Varianten.