Wenn unruhige Beine den Schlaf rauben Diese Wirkstoffe helfen beim Restless-Legs-Syndrom

Betroffene wissen, dass der englische Fachbegriff „Restless-Legs-Syndrom“, zu deutsch Unruhige-Beine-Syndrom, das Leiden nur ungenügend beschreibt. Denn hinter dem lästigen Bewegungsdrang steht oft eine quälende Missempfindung, die die Betroffenen in den Wahnsinn treiben kann. Es ist ein schwer zu beschreibendes Kribbeln, das durch die Beine fährt. Manche Betroffene fühlen sich an kleine Stromstöße erinnert, andere an eine Ameisenkolonne, die über die Haut marschiert. Die Beine zu bewegen, lindert das Leiden – daher der Name.