Ernährungsexperte kritisiert Dogmatismus der WHO „Ich würde weiterhin die Cola mit Süßstoffen wählen“

Die WHO hat in einer Richtlinie davon abgeraten, Süßstoffe zu konsumieren, um das Gewicht zu halten oder abzunehmen. Kann ich also statt der zuckerfreien Cola genauso gut eine mit Zucker trinken, weil eh beides dick macht?

Nein. Ich selbst würde, wenn es unbedingt Cola sein muss, weiterhin die mit Süßstoffen wählen. Denn die Studien, auf denen die Empfehlung beruht, liefern keine starke Evidenz, die Studienlage ist unsicher.