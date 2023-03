Wohlgenährt Können Probiotika das Mikrobiom im Darm retten?

Wenn das Darmmikrobiom – also die Gesamtheit aller dort lebenden Mikroorganismen – an Vielfalt verliert, kann sich das auf die Gesundheit auswirken. Vor allem bei Menschen in den Industriestaaten nehme die Zahl unterschiedlicher Viren, Bakterien und Pilze im Darm ab, sagt Ernährungswissenschaftler Dirk Haller von der School of Life Sciences der Technischen Universität München.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden