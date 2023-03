Wohlgenährt Warum Ballaststoffe alles andere als eine Last für unseren Körper sind

Sie sind so etwas wie die Hidden Champions einer gesunden Ernährung: Ballaststoffe. Denn obwohl unser Körper die komplexen Kohlenhydrate selbst nicht zerlegen und verwerten kann, sind Zellulose, Pektin, Inulin und Co – anders als es ihr wenig schmeichelhafter Name vermuten lässt – alles andere als eine Last für den Körper.

Stattdessen stellen Ballaststoffe eine wichtige Nahrungsquelle für die so wichtigen Mikroorganismen im Dickdarm, auch Mikrobiom genannt, dar. Darüber hinaus wirken sie gegen Verstopfungen, indem sie in Magen und Darm Wasser binden, und sorgen für ein stärkeres Sättigungsgefühl. „Studien weisen außerdem positive Effekte für den Zucker- und Fettstoffwechsel, Herzinfarkte, Magen-Darm-Erkrankungen und sogar Depressionen nach“, sagt Mathias Fasshauer, Professor für Ernährung des Menschen an der Universität Gießen.

Allein: Viele Menschen nehmen nicht genügend Ballaststoffe zu sich. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt Erwachsenen rund 30 Gramm pro Tag. Diesen Wert erreicht laut der Gesundheitsberichterstattung des Bundes jedoch nicht einmal die Hälfte der Menschen in Deutschland, wobei Frauen besonders schlecht abschneiden. Ballaststoffe gehören damit genau wie Jod und Calcium zu den Mangelnährstoffen.

Ernährungsmediziner Mathias Fasshauer © Rolf K. Wegst

Zur Person Mathias Fasshauer ist Professor für Ernährung des Menschen an der Universität Gießen. Dort forscht der Ernährungsmediziner unter anderem zum Einfluss von Nährstoffen auf metabolische Erkrankungen wie Adipositas und Glukosestoffwechselstörungen. Im Wissensblog des Neatic-Programms klären sein Team und er regelmäßig Mythen um Zucker, Aromen und Co auf und geben Tipps für eine natürliche Ernährung.

Doch wenn sie so gesund sind, warum nimmt man Ballaststoffe dann nicht einfach zusätzlich zum Essen ein, zum Beispiel in Form von Kapseln oder Tabletten? „Nahrungsergänzungsmittel, die Ballaststoffe in isolierter Form enthalten, zeigen häufig keine sicheren Gesundheitseffekte“, sagt Ernährungsmediziner Fasshauer. „Daher ist davon auszugehen, dass Ballaststoffe zu einem gewissen Teil nur ein Marker für gesunde Lebensmittel sind.“

Das heißt: Wer viele Ballaststoffe zu sich nimmt, ernährt sich vermutlich einfach insgesamt sehr gesund. Tatsächlich sind Ballaststoffe in großer Zahl nicht nur in Obst und Gemüse, sondern auch in anderen üblichen Verdächtigen, wenn es um gesunde Ernährung geht, enthalten, allen voran in Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Nüssen und Samen.

Lesen Sie alle bisher erschienenen Folgen der Kolumne auf der Kolumnenseite des Tagesspiegel.

Zur Startseite