Zysten an den Eierstöcken Oft ungefährlich, manchmal schmerzhaft, sehr selten lebensbedrohlich

Oft sind Frauen überrascht, wenn ihnen die Gynäkologin mitteilt, dass sie eine Zyste am Eierstock haben. Denn schließlich hatten sie bisher ja keine Beschwerden. Der Diagnose folgt oft die Verunsicherung. Was bedeutet der Befund? Wie gefährlich sind Zysten am Eierstock? So viel vorweg: Meist sind sie harmlos und verschwinden von selbst.