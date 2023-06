Tagesspiegel Plus Gleise statt City-Strand? : S-Bahn will künftig Züge am Berliner Nordbahnhof warten

Die Deutsche Bahn baut den Nahverkehr in Berlin aus. Auf dem Gelände am Nordbahnhof, wo sich unter anderem der „Beach Mitte“ befindet, will sie S-Bahnen abstellen und reinigen.