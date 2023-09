Größter Drogenfund in der Geschichte Irlands Ermittler beschlagnahmen Schiff mit zwei Tonnen Kokain

Ermittler haben vor der irischen Küste ein Frachtschiff beschlagnahmt, auf dem sich etwa 2,2 Tonnen Kokain im Wert von rund 150 Millionen Euro befanden. Nach Angaben der irischen Polizei handelt es sich um den größten Drogenfund in der Geschichte des Landes. „Das ist ein großer Schlag für die Beteiligten“, sagte ein Ermittler am Mittwoch in Dublin.

Eine Spezialeinheit des irischen Militärs hatte sich am Dienstag von einem Helikopter auf das Schiff abgeseilt, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Die Einsatzkräfte hatten auch Warnschüsse abgefeuert. Das Schiff wurde in den Hafen von Cork im Süden Irlands eskortiert. Drei Männer wurden festgenommen.

Den Verdächtigen im Alter von 60, 50 und 31 Jahren wird organisierte Kriminalität vorgeworfen, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Drogen von einem südamerikanischen Kartell stammen.

Die Besatzung des in Panama registrierten Schiffs soll befragt werden. Die Ermittler sprachen von einem komplexen Einsatz, an dem etwa auch Marine, Drogenermittler und Zoll beteiligt waren. (dpa)