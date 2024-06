Hans Lindberg, Uwe Gensheimer und Steffen Weinhold Mehrere emotionale Abschiede in der Handball-Bundesliga

Handball in Eisenach – das ist Tradition. Das ist aber genauso Familie, Emotion und Einsatz. Insofern war der Aufstieg in die Bundesliga im letzten Jahr ein Höhepunkt seit der Neugründung der Vereins 1990. Der in dieser Saison gesicherte Klassenerhalt sorgte dann für erneute Euphorie – genauso wie jedes große Spiel, das in der, für ihre tosende Stimmung legendären Werner-Aßmann-Halle, ausgetragen werden konnte.