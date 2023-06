Helfer in Berliner Stadtteilzentrum So engagiert sich ein IT-Fachmann für Menschen aus vielen Ländern

Bald stellt Achim Gierke wieder Backgammon- und Schachbretter im Garten des Stadtteilzentrums Ulme 35 auf. Denn am Sonnabend, 24. Juni, ab 15 Uhr, feiert der interkulturelle Nachbarschaftstreff ein Sommerfest. Wie schon vor einem Jahr will Gierke zum Brettspiel auf der Terrasse einladen – oder bei schlechtem Wetter im Inneren der alten Villa an der Ulmenallee 35 in Westend.