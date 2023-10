Herbstspaziergang im Osten von Berlin Der Zauber fallender Blätter in Marzahn-Hellersdorf

An den Rändern des wiesengrünen Rechtecks stehen, in weitem Abstand zueinander aufgestellt, bequeme weiße Parkbänke. Das Areal ist von einem niedrigen Zaun begrenzt, „Lese- und Ruhegarten“ steht auf einem Blechschild an der Pforte. „Ballspieler und Hunde müssen draußen bleiben“. An diesem Herbstnachmittag ist die Wiese, wie geschaffen für Kinderringelreihen, aber verwaist.