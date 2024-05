„Herr Lauterbach, haben Sie schon mal gekifft?“ Der Bundesgesundheitsminister stellt sich den Fragen Berliner Schüler

Als Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach am Dienstag gegen 11 Uhr, umgeben von einer Traube aus Personenschützern, die gut gefüllte Aula des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums in der Dunckerstraße 65 in Prenzlauer Berg betritt und die Bühne ansteuert, herrscht zunächst Totenstille. Erst auf ein Zeichen hin beginnen die offenkundig gut erzogenen 100 Schülerinnen und Schüler der 10. und 11. Klasse zu klatschen.

Im Zuge einer Aufklärungskampagne des Bundesgesundheitsministeriums (BMG) unter dem Motto „Cannabis legal, aber…“ trifft der SPD-Politiker an diesem Vormittag auf eine dreiköpfige Expertenrunde aus der Schülerschaft, um die von ihm durchgesetzte, zum 1. April in Kraft getretene Teillegalisierung von Cannabis und die ausgebauten Maßnahmen zum Jugendschutz zu diskutieren.

Und die Dreierrunde aus Elftklässlern, die neben Karl Lauterbach Platz nimmt, hat es in sich: Jasper und Anton sind im Politik-Leistungskurs, Emilia hat Biologie gewählt. Zudem sind sie alle an dem renommierten Gymnasium mit Schwerpunkt auf die sogenannten Mint-Fächer – also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik – im Debattierklub und auch als Sozialpädagogen tätig.

Karl Lauterbach (SPD, r), Bundesminister für Gesundheit, spricht über die Cannabis-Legalisierung. Auf dem Podium sitzen mit ihm die Schüler Jasper Mattiessen (l-r), Emilia Schwarzberg und Anton Beecken. © dpa/Britta Pedersen

Viele der Jugendlichen im Publikum tragen Hemden und Poloshirts, während in der letzten Reihe bei sommerlichen Temperaturen einige Anzugträger des BMG schwitzen. Die mit zwei goldenen Kronleuchtern ausgestattete Aula befindet sich im dritten Stock des pompösen Backsteingebäudes, das etwas an Harry Potters Zauberschule Hogwarts erinnert – an jeder Ecke finden sich große Vitrinen mit Trophäen oder sogar Robotern, die die Schüler im Unterricht gebaut haben.

Schon in den vergangenen Monaten fiel der Bundesgesundheitsminister immer wieder durch ungewöhnliche Auftritte auf, beispielsweise mit dem Rapper Sido oder dem Youtuber Rezo, um zwecks Cannabis-Aufklärung einen Draht zu jungen Menschen aufzubauen. „Karl Lauterbach reagiert auf Bubatz TikToks“, nannte der blauhaarige Entertainer Rezo sein Video. Aber mit welchen kritischen Fragen er heute im Käthe-Kollwitz-Gymnasium empfangen werden sollte, damit hat Lauterbach wohl nicht gerechnet.

Kritischer als gedacht

„Warum können alle Länder bei dem Umgang mit dem Gesetz anders entscheiden? Weisen Sie damit nicht einfach die Verantwortung von sich ab?“, leitet die junge Expertin Emilia ein. „Warum wird Cannabis für 18-Jährige zugelassen, wenn es nachweislich bis zum 25. Lebensjahr Schäden bei der Gehirnentwicklung nach sich ziehen kann?“ Sei das Gesetz nicht ziemlich kurz gedacht, fragt sie weiter.

Man bekommt das Gefühl, als würde eine Lehrerin einen Schüler bei einer mündlichen Prüfung auf die Probe stellen. Aber der Minister kann kontern: „Würde man in einer Klassenarbeit nach einer besonders schlechten Kombination für die Legalisierung fragen, wäre eine allgemeine Legalisierung, aber ein Verbot bis zum 25. Lebensjahr eine sehr gute Antwort“, sagt Lauterbach scherzend.

Die mit zwei goldenen Kronleuchtern ausgestattete Aula im pompösen Backsteingebäudes erinnert etwas an Harry Potters Zauberschule Hogwarts. 100 Schülerinnen und Schüler waren bei der Diskussion dabei. © Andreas Conrad

Besonders die 18- bis 25-Jährigen wolle er schützen und dabei nah an der Realität bleiben. Bei einem Verbot bis 25 würden die konsumierende Altersgruppe sich trotzdem weiterhin Cannabisprodukte kaufen, allerdings unkontrollierte vom Schwarzmarkt, die aufgrund ihres immer weiter steigenden THC-Gehalts noch schädlicher für die Gehirnentwicklung seien. Ihm gehe es vor allem um eine Enttabuisierung, um wirklich eine Aufklärung erzielen zu können, betont er immer wieder.

Aber würde es für ihn nicht 100 Jahre dauern zu jeder Schule zu gehen, um eine solche Diskussionsrunde zu veranstalten oder sei das alles nur PR, fragt der zweite Experte Anton mit Handbewegungen, die fast ein wenig an den Moderator Markus Lanz erinnern.

Eine kontroverse Debatte habe er sich gewünscht, hatte der Politik-Schüler zu Beginn der Veranstaltung gesagt. Auch im Publikum hat man sich scheinbar gut auf das Aufeinandertreffen mit dem SPD-Politiker vorbereitet. „Wird die Aufklärung durch so einen Laissez-faire-Begriff wie die Socialclubs nicht torpediert?“, fragt ein Schüler aufgeregt. Die Clubs dürfen nur kein Ort des Konsums sein, erklärt ihm Lauterbach. Ob sie wie in den Niederlanden Socialclub genannt werden, sei für ihn kein Problem, solange sie keiner sind.

„Herr Lauterbach, haben Sie denn selber schon einmal gekifft?“, fragt eine neugierige Schülerin. Als ehrgeiziger Tischtennisspieler, für den eine schnelle Auge-Hand-Koordination 80 Prozent des Sports ausmache, könne er es sich nicht leisten, die verlangsamende Wirkung des THC auszuprobieren, verneint der Minister.

Man gewinnt den Eindruck, dass viele der auf Erfolg gepolten Schüler es sich ebenfalls nicht erlauben könnten, durch Drogen an Leistung einzubüßen. Fast schon wie strikte Cannabisgegner gibt sich die Schülerschaft während der Aufklärungsveranstaltung. Lauscht man nach Abzug der Lehrkräfte aus der Aula jedoch einem Schüler im Nirvana-Bandshirt, ändert sich das Bild: „Wir sind eine auf Mint-Fächer ausgelegte Schule, und wir Nerds kiffen tatsächlich am meisten“, erzählt er. „Mindestens ein Drittel der Leute hier im Raum hat schon einmal Cannabis geraucht.“