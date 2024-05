Hindernis BVG-Haltestelle Diese 22 Haltestellen sollen in Spandau jetzt umgebaut werden

Für Ältere, Behinderte und Familien mit Kinderwagen sind sie oft ein Hindernis: alte BVG-Haltestellen. Der Höhenunterschied und die Lücke zwischen Gehsteig und Bus sind oft nur, ächz!, mit Kraft zu bewältigen. Oder mit einer Klappe im Boden, die der Busfahrer per Hand hochwuchten muss, was wiederum Zeit kostet. Deshalb baut das Rathaus Spandau um Baustadtrat Thorsten Schatz, CDU, im Jahr 2024 viele BVG-Haltestellen um, mit speziellen Kantensteinen („Kasseler Borde“). Wichtig für einen Bezirk wie Berlin-Spandau, in dem der BVG-Bus das Verkehrsmittel Nr. 1 ist.

„Wir bauen in diesem Jahr 22 Bushaltestellen in Spandau um. Vor allem Ältere, die nicht ganz so fit sind, oder andere mit Rollator oder Familien mit Kinderwagen kommen so leichter in die Busse. Und der Ausbau ist wichtig, weil die Busse in Zukunft ja auch länger werden“, sagte Stadtrat Schatz dem Spandau-Newsletter des Tagesspiegels. Die BVG plant wie berichtet auf einigen Strecken den Einsatz von XXL-Gelenkbussen mit vier Türen, zum Beispiel nach Staaken oder auch in die Wasserstadt Spandau.

Längst Berlins Busknoten Nr. 1: das BVG-Drehkreuz am Rathaus Spandau. © André Görke

Ist Ihre Haltestelle dabei? Stadtrat Schatz hat die Bauliste dem Spandau-Newsletter des Tagesspiegels geschickt. So ein Umbau dauert Pi mal Daumen drei Wochen pro Haltestelle. Die 22 Haltestellen sollen umgebaut werden.

Hohenzollernring/Jenneweg (Ost- und Westseite)

Falkenhagener Straße (Nord- und Südseite)

Galenstraße (Nord- und Südseite)

Hohenzollernring/Borchertweg (Ost- und Westseite)

Moritzstraße (Nord- und Südseite)

Ziegelhof (Nord- und Südseite)

Päwesiner Weg (Nord- und Südseite)

Gatower Straße/Am Omnibushof

Am Omnibushof/Gatower Straße

Krumme Gärten (Nord- und Südseite)

Lutoner Straße (Nord- und Südseite)

Seecktstraße (Nordseite Mittelinsel)

Seecktstraße

Lesen Sie mehr aus Spandau - immer in der Vollversion des Spandau-Newsletters, der ab jetzt zu unserem digitalen Angebot Tagesspiegel Plus (T+) gehört. Hier einige der aktuellen Themen für Sie im Überblick.

Altstadt-Pfarrer sorgt sich um die Fußgängerzone ohne Karstadt

sorgt sich um die Fußgängerzone ohne Karstadt Meisterjubel vor dem Rathaus: Was ist für eine Party vor der Bibliothek geplant?

geplant? Berlins Busbezirk Nr. 1: Wieso das Rathaus den Umbau vieler BVG-Haltestellen plant und wo die Bagger noch 2024 anrücken - die Liste verrät der Stadtrat im neuen Spandau-Newsletter.

Wieso das Rathaus den Umbau vieler BVG-Haltestellen plant und wo die Bagger noch 2024 anrücken - die Liste verrät der Stadtrat im neuen Spandau-Newsletter. Was wird aus dem Wochenmarkt in Kladow? Seit 2019 ist die Idee Thema im Tagesspiegel. Jetzt spricht der Stadtrat im Spandau-Newsletter über Firmeninteresse und Bürgerresonanz.

Seit 2019 ist die Idee Thema im Tagesspiegel. Jetzt spricht der Stadtrat im Spandau-Newsletter über Firmeninteresse und Bürgerresonanz. Der Marktplatz in der Altstadt wird umgebaut – und die Spandauer Planer guckten sich sogar zwei ganz berühmte Berliner Plätze als Vorbild an. Welche das sind, erzählt der Stadtrat im Spandau-Newsletter.

– und die Spandauer Planer guckten sich sogar zwei ganz berühmte Berliner Plätze als Vorbild an. Welche das sind, erzählt der Stadtrat im Spandau-Newsletter. Start der Badesaison: Der Stadtrat spricht im Spandau-Newsletter über Taucheinsätze in der Havel, Dauer-Camper am Badestrand, Parkchaos - und verrät eine interessante Idee für den alten DLRG-Steg am Glienicker See

Der Stadtrat spricht im Spandau-Newsletter über Taucheinsätze in der Havel, Dauer-Camper am Badestrand, Parkchaos - und verrät eine interessante Idee für den alten DLRG-Steg am Glienicker See Hakenfelde: Wer kann der Carl-Schurz-Grundschule helfen? Die Schule wendet sich mit einer Bitte an Sie, die Leserinnen und Leser des Spandau-Newsletters

Wer kann der Carl-Schurz-Grundschule helfen? Die Schule wendet sich mit einer Bitte an Sie, die Leserinnen und Leser des Spandau-Newsletters Parkhaus, Tankstelle – und in Zukunft? Was aus dem alten Betonklotz in Haselhorst wird

Was aus dem alten Betonklotz in Haselhorst wird Glückwunsch Bezirksmuseum! Ein Newsletter-Leser hat Faszinierendes entdeckt – denn die Kulturstätte steht vor einem großen Jubiläum

Ein Newsletter-Leser hat Faszinierendes entdeckt – denn die Kulturstätte steht vor einem großen Jubiläum Rauf aufs Boot! Gleich drei Ausflugstipps zum Frühling auf dem Wasser

Gleich drei Ausflugstipps zum Frühling auf dem Wasser Viel Kultur und Termine im Newsletter: neuer Kulturverein in Kladow, Tango am Dorfplatz, Darmkrebs-Infoveranstaltung, BSR-Kiezfest, Spielplatzfeste, Volksfest in Staaken….

Bezirke-Newsletter: Spandau Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Zwölf Bezirke, zwölf Newsletter – jetzt Bestandteil des Abonnements Tagesspiegel Plus (T+). Bitte hier entlang zum Spezialangebot.