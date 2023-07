„Ich bin Berliner Schnellschach-Meisterin“ Die neunjährige Klara zieht am Schnellsten

Applaus, Applaus für Klara Bayer, 9, aus Spandau: Sie ist Berliner Meisterin im Schnellschach geworden und spricht im aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für Spandau über ihren Lieblingssport und ihre Wünsche.

Liebe Klara, du bist eine super Schachspielerin – und aus Spandau. Was hast du genau gewonnen?

Ich bin Berliner Schnellschach-Meisterin in der Altersklasse U10w, also bei den Mädchen, und auch Berliner Schnellschach-Meister in der U10, also Mädchen und Jungs zusammen. Bei dem Turnier hatten wir 12 Minuten und fünf Sekunden pro Zug. Und ich habe sechs von sieben Partien gewonnen.

Herzlichen Glückwunsch! Wie heißt dein Verein und spielt ihr in einer Turnhalle?

Mein Verein heißt SC Zitadelle Spandau 1977. Nein, wir spielen in keiner Turnhalle, sondern im Seniorenklub am Lindenufer. Leider haben wir kein eigenes Vereinshaus.

Klara Bayer ist eine super Schachspielerin. © privat

Wie alt bist du denn und auf welche Schule gehst du in Spandau?

Ich bin 9 Jahre alt und gehe auf den Leonardo-da-Vinci-Campus in Nauen zur Schule, also in Brandenburg und nicht in Spandau.

Seid ihr im Verein mehrere Kinder?

Ja, wir sind einige Kinder in unterschiedlichen Altersklassen. Es wäre schön, wenn mehr Kinder – vor allem Mädchen! – bei mir im Verein Schach spielen würden. Die Kinder sollen mitbringen: gute Laune, Spaß am Lernen, Spielen und Gewinnen. Dazu gehört Fleiß und Konzentration.

Seit wann spielst du? Erinnerst du dich an dein 1. Spiel?

Ich spiele in der Schule seit der ersten Klasse und im Verein seit Januar 2022. Ich habe mit Papa eine Sportreportage über Magnus Carlsen geschaut und wollte das Spiel lernen.

Hast du eine Lieblingsfigur?

Ja, meine Lieblingsfigur ist der Springer, weil er so schön wendig ist.

Spielst du auch zu Hause mit deiner Familie?

Nein, ich spiele kein Schach mit meiner Familie, weil Mama und Papa zu schlecht sind.

Wer trainiert dich?

Meine Trainer sind Maryna, Hartmut und Igor.

Hast du noch einen anderen Lieblingssport?

Ja, ich gehe zweimal pro Woche in der Biberburg zum Ballett. Mit Opa und Papa gehe ich noch zu Hertha BSC – in die Ostkurve.

Welche zwei Unterrichtsfächer magst du und welche nicht?

Ich mag alles außer Leichtathletik. Meine Lieblingsfächer sind Arabisch, Deutsch und Kunst.

Du lebst in Kladow: Hast du drei Wünsche, was dort verbessert werden sollte?

Erstens: Ich wünsche mir mehr Möglichkeiten, Schach in Kladow zu spielen. Zweitens: mehr Bienen, mehr Bäume und mehr Marienkäfer. Und drittens: weniger Müll in der Umwelt.

