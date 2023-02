Immer wieder Abholzung in Berlin-Gatow? Das große Rätsel um den Islamischen Friedhof

Der islamische Teil des Berliner Landschaftsfriedhofs Gatow braucht Platz, also wird die Natur planiert – während in der Innenstadt Friedhöfe nicht ausgelastet sind. Klingt alles etwas merkwürdig, oder? Is‘ aber so. Deshalb klagen nun Naturschützer in Berlin, doch der Ärger zieht viel größere Kreise.

Das Dilemma am Stadtrand hat das Berliner Abgeordnetenhaus erreicht. Heiko Melzer, CDU, wollte jetzt wissen, wie es um Entwicklungen in Gatow und Co. steht und hat interessante Zahlen und Aussagen erfahren. Darüber berichtet der aktuelle Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau, dessen aktuelle Ausgabe Sie in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke erhalten.

Vor zehn Jahren wurden nach Angaben des Berliner Senats noch 60 Menschen pro Jahr nach islamischem Ritus in Gatow bestattet, zuletzt waren es schon sechs Mal so viele, über 350 pro Jahr. Alle anderen islamischen Grabstellen sind ausgelastet: Am Columbiadamm in Neukölln zum Beispiel sei die Zahl der Bestattungen pro Jahr auf mittlerweile 10 gesunken. Das teilte der Senat mit.

9000 muslimische Gräber in Gatow

In Berlin-Gatow sind heute etwa 9000 Muslime beigesetzt - der Ortsteil selbst hat übrigens 3500 Einwohner. Nur etwa 10 Prozent der Bestatteten hätten zuvor in Spandau gelebt, wie das Rathaus dem Spandau-Newsletter mitgeteilt hatte. Die abgeschiedene Lage ist immer wieder Kritikpunkt: Muslime hatten erst neulich in Neukölln gegen den Mangel an Grabflächen in der Innenstadt demonstriert.

Der Landschaftsfriedhof liegt in Gatow, abgeschieden am Rand der Rieselfelder. © André Görke

Die 500 Gräber, die jetzt in der Not in Gatow gebaut werden, reichen laut Grünflächenstadtrat Thorsten Schatz, CDU, bis zum Herbst. Dann beginnt die Abholz-Debatte von vorn.

Eine Lösung muss also her, denn immer wiederkehrende Naturzerstörung am Stadtrand kann nicht die seröse Berliner Antwort für die nächsten Jahre sein. „Wie hoch schätzt der Senat den aktuellen Bedarf für Bestattungen nach islamischen Ritus bis zum Jahr 2035 ein?“, wollte Melzer wissen. Und Staatssekretärin Silke Karcher, Grüne, so: tja, öhm, jute Frage!

Oder übersetzt in Senatsdeutsch: „Aufgrund der fehlenden statistischen Datenlage zu Einwohnerinnen und Einwohnern und Verstorbenen islamischen Glaubens, zum Anteil an Rücküberführungen in etwaige Herkunftsländer sowie dem Bestattungsverhalten der Musliminnen und Muslimen ist eine Bedarfsprognose schwierig.“

Spandau bekommt Geld für die „gesamtstädtische Versorgung“

„Um die gesamtstädtische Versorgung mit Grabstätten für muslimische Bestattungen sicherzustellen“, so Karcher weiter, erhalte das Bezirksamt Spandau aber eine finanzielle Unterstützung, um weitere Gräber zu bauen. Die Worte „gesamtstädtische Versorgung“ sind übrigens bemerkenswert für diesen Ort in der Peripherie.

Immerhin gibt es erste Fortschritte nach dem öffentlichen Druck: Der Senat stellt nun auch Friedhofsflächen in Neukölln, Pankow, Mitte, Steglitz-Zehlendorf und Tempelhof-Schöneberg.

1988 wurde der islamische Teil des Friedhof eröffnet

Das Gedenkschild auf dem Friedhof. © imago stock&people

Seit 1988 werden Muslime auf dem Landschaftsfriedhof Gatow in speziellen Grabstellen beerdigt. Der Besuch lohnt sich. Und hier der Blick ins Archiv: So berichtete der Tagesspiegel über den Bau und die Inbetriebnahme des Friedhofs 1982 an der neuen Maximilian-Kolbe-Straße, wo der BVG-Bus der Linie 13 hinrollte. Erinnern Sie sich?

