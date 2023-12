Innovationschefin über KI Warum die Telekom auf ChatGPT im Callcenter setzt

Frau Nemat, Künstliche Intelligenz (KI) war das Technologiethema des Jahres, wo setzen Sie KI bei der Deutschen Telekom ein?

Wir arbeiten seit vielen Jahren mit Künstlicher Intelligenz, das ist kein Neuland. Wir nutzen KI beispielsweise für eine automatisierte Glasfasertrassenplanung. Dabei messen spezielle Fahrzeuge mit Lasern die Straßenbeschaffenheit. Nur so können wir überhaupt mehr als 2,5 Millionen Glasfaseranschlüsse pro Jahr in den nächsten Jahren verlegen. Es gibt schlicht zu wenig Planer und Planerinnen in Deutschland.