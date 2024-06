Wie stark ist die EU? Ein Vergleich in Daten und Grafiken

Bei seinem Staatsbesuch in Deutschland hat der französische Präsident Emmanuel Marcon betont, wie wichtig es sei, die Europäische Union als ein „einzigartiges Projekt in der Welt“ zu verteidigen und als Verbund fortzuentwickeln. So sehr Staatschef:innen aber für ein starkes Europa werben – bei unliebsamen Entscheidungen auf EU-Ebene verweisen sie zumeist gerne auf ihre Eigenständigkeit.