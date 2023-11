Tagesspiegel Plus 100 Tage nach dem Militärputsch in Niger : Europa muss Realpolitik machen – bevor es zu spät ist

Jahrelang hat Europa Milliarden in das bitterarme Land gepumpt, jetzt liegt die Zusammenarbeit brach. Vor allem Moskau kommt das nicht ungelegen. So profitiert der Kreml vom Chaos in Niger.