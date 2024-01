100 Tage Trauma Wie das Massaker der Hamas Israel verändert hat

Seit dem 7. Oktober ist Israel ein anderes Land. Die Ereignisse dieses Tages dürften noch Generationen prägen: In den frühen Morgenstunden stürmten rund 3000 Hamas-Terroristen den Grenzzaun, rissen ihn mit Bulldozern nieder und drangen in israelisches Gebiet ein. Sie überfielen Dörfer, machten Jagd auf die Bewohner. 1200 Menschen wurden brutal ermordet, mehrere Tausend verletzt.

Familien wurden in den Schutzräumen ihrer Häuser oder in ihren Autos verbrannt, andere per Kopfschuss hingerichtet. Auf einem Musikfestival trieben die Angreifer die Menschen wie Vieh vor sich her, schossen wild um sich, vergewaltigten Frauen, verstümmelten sie. Rund 240 Geiseln verschleppten die Täter in den Gazastreifen, darunter Babys, Kinder, Alte.

Das Grauen hat die Menschen in Israel zusammengebracht. Die inneren Kämpfe, etwa um die umstrittene Justizreform, die die Gesellschaft zu zerreißen drohten, sind vergessen. Das Leid vereint.

Die rechtsgerichtete Regierung schwor Vergeltung: Der Feind werde einen „beispiellosen Preis zahlen“, kündigte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach den schrecklichen Ereignissen an. Seit hundert Tagen befindet sich Israel deshalb im Krieg.

Drei Ziele soll die Armee, die IDF, in Gaza erreichen: die Zerstörung der militärischen Kapazitäten der Hamas, das Ende ihrer Kontrolle über Gaza und die Befreiung aller Geiseln. Ist das gelungen?

Ziel 1: Militärische Kapazitäten zerstören

Das ist noch lange nicht erreicht, die Hamas verfügt noch immer über militärische Schlagkraft. Daran werden Einwohner vor allem im Süden Israels regelmäßig von dem Schrillen der Sirenen, die vor Raketenbeschuss warnen, erinnert. Vor allem das Tunnelnetzwerk, in dem die Hamas allgemeiner Einschätzung nach sowohl ihre wichtigsten Anführer versteckt als auch die israelischen Geiseln festhält, erweist sich als erhebliche Herausforderung.

Ziel 2: Einfluss der Hamas in Gaza beenden

Die größten Fortschritte hat die Armee bei dem Versuch gemacht, die Herrschaft der Hamas zu brechen. Vor allem im Norden und um Zentrum Gazas hat die Terrororganisation nach allem, was bekannt ist, die Kontrolle an die IDF verloren. Zwar kommt es auch dort noch immer zu Kämpfen. „Aber die Terroristen agieren dort nicht mehr organisiert“, sagt der Sicherheitsexperte Gabi Siboni vom Institut für Nationale Sicherheitsstudien (INSS) in Tel Aviv.

Ziel 3: Alle Geiseln befreien

Auch mit Blick auf die Entführten ist das Bild gemischt. Zwar kamen Ende des Jahres 110 Geiseln im Rahmen einer Feuerpause frei. Doch mehr als hundert müssen weiter in Gaza ausharren, auf ihre Befreiung hoffen – unter elenden Bedingungen, wie Beschreibungen der Befreiten nahelegen. Zudem ist unklar, wie viele der Entführten noch am Leben sind.

Die IDF haben bei ihren Einsätzen bereits mehrere Leichen von Geiseln geborgen. Mitte Dezember erschossen Soldaten versehentlich drei Geiseln, die sie für Terroristen gehalten hatten. Und die Hamas behauptet, weitere Entführte seien bei israelischen Angriffen ums Leben gekommen, darunter ein Baby und sein vierjähriger Bruder.

In jedem Fall gibt es für die verbleibenden Geiseln kurzfristig wohl wenig Hoffnung: Nachdem eine mutmaßlich israelische Drohne kürzlich einen hochrangigen Hamas-Anführer in Beirut getötet hat, hat die Terrororganisation alle Verhandlungen über weitere Geiselbefreiungen abgebrochen. Und: in hundert Tagen Krieg konnte die Armee erst eine einzige Geisel, die Soldatin Ori Megidish, lebendig befreien.

Die Folgen für das Ansehen, Bündnisse, die Wirtschaft

Die Hamas-Behörden melden über 23.000 Tote, und wenngleich sich die Zahl nicht prüfen lässt – und die Behörden nicht zwischen Zivilisten und Kämpfern unterscheiden – weist das Ausmaß der Zerstörung im Gazastreifen auf eine hohe Opferzahl hin. Angesichts dessen hat Israels Ansehen im Ausland schwer gelitten. Am internationalen Gerichtshof in Den Haag muss das Land sich nun gegen den Vorwurf Südafrikas zur Wehr setzen, in Gaza einen Völkermord zu begehen.

In Europa und Nordamerika gibt es wütende Massenproteste gegen Israel, auf denen zuweilen auch antisemitische Parolen zu hören sind. Und auch im Nahen Osten zahlt Israel für seinen Krieg einen diplomatischen Preis. Zwar halten seine bestehenden Beziehungen zu arabischen Staaten, auch die neueren, die das Land 2020 im Rahmen des Abraham-Abkommens geknüpft hat. Doch Israels Hoffnung, das Abkommen auf das einflussreiche und mächtige Saudi-Arabien auszuweiten, hat sich auf absehbare Zeit zerschlagen: Nach dem Ausbruch des Krieges brach der Golfstaat die Verhandlungen ab.

300.000 Reservisten hat Israel nach dem Massaker mobililsiert.

Israels Armee hat den Übergang in die sogenannte Phase drei des Krieges angekündigt: Nach zunächst heftigem Bombardement aus der Luft und dem anschließenden Einmarsch von Bodentruppen soll nun die Zahl der Einsatzkräfte in Gaza wieder sinken. Kurz nach dem Massaker hatte Israels Armee mehr als 300.000 Reservisten mobilisiert, eine gewaltige Zahl für ein so kleines Land.

Diese sollen graduell ins zivile Leben entlassen werden, auch der Wirtschaft wegen, die unter ihrer Abwesenheit leidet. Die verbleibenden Bodentruppen sollen in naher Zukunft zu begrenzteren, gezielteren Einsätzen übergehen. Damit reagiert Israel auch auf den steigenden Druck der US-Regierung, weniger massiv in Gaza vorzugehen.

Der Krieg geht so lange weiter, bis die Hamas komplett zerstört ist. Gabi Siboni, Sicherheitsexperte beim Institut für Nationale Sicherheitsstudien (INSS)

Monate oder gar Jahre: Wie lange dauert Israels Kampf?

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat angekündigt, dass dieser Krieg viele Monate dauern werde. Manche Experten wie Gabi Siboni sprechen auch von Jahren. Manche halten es sogar für unwahrscheinlich, dass Israel seine Ziele überhaupt erreicht: Der bisherige militärische Erfolg sei zu mager, der internationale Druck zu hoch, heißt es. Siboni hält das für Unsinn: „Der Krieg geht so lange weiter, bis die Hamas komplett zerstört ist“, sagt er. Israel könne es sich gar nicht leisten, sich internationalem Druck zu beugen: „Das wäre Selbstmord.“

Weitere Artikel lesen Sie hier: Luftschläge in Jemen Können die Angriffe auf die Huthi-Rebellen die Miliz schwächen?

Bleibt die Frage, wer den Gazastreifen in Zukunft regieren soll. In der Debatte kursieren alle möglichen Modelle, von einer international besetzten Interimsregierung bis hin zu einem israelischen Militärregime. Die US-Regierung will, dass eine „reformierte“ Palästinensische Autonomiebehörde (PA) nach dem Krieg in Gaza die Kontrolle übernimmt.

Unter Palästinensern dürfte dieses Modell wenig Anklang finden: Die PA, die Teile des Westjordanlandes kontrolliert, gilt als korrupt und kompetenzlos und hat Umfragen zufolge kaum noch Rückhalt. Auch Israels Regierung sperrt sich gegen den amerikanischen Vorschlag. Eine alternative Vision vorgestellt hat sie jedoch nicht.