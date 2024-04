110 Jahre alte „Kommuna“ Ukraine hat wohl ein weiteres russisches Kriegsschiff in Sewastopol getroffen

Die von Russland besetzte Stadt Sewastopol ist am Sonntag offenbar erneut mit Raketen angegriffen und ein dort stationiertes Schiff der russischen Schwarzmeerflotte getroffen worden. Dabei soll es sich um das 110 Jahre alte Kriegsschiff „Kommuna“ handeln. Videos auf sozialen Medien zeigen ein brennendes Schiff.

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in Sewastopol das russische Rettungsschiff beschädigt. Ein Marinesprecher sagt, das Schiff sei am Morgen in der Bucht von Sewastopol getroffen worden. Es sei „klar, dass das Schiff nicht mehr in der Lage ist, seine Aufgaben zu erfüllen“.

In einem Beitrag auf dem Telegrammkanal der ukrainischen Streitkräfte heißt es, das Schiff sei eines der ältesten Schiffe der russischen Marine und sei 1913 vom Stapel gelaufen.

Der von Russland eingesetzte Gouverneur der Stadt Michail Raswoschajew bestätigte auf Telegram, dass die Stadt angegriffen wurde. Eine Anti-Schiffs-Rakete sei „abgewehrt“ worden und „Fragmente der Raketen haben ein kleines Feuer verursacht, das schnell gelöscht worden sei“, schrieb er.

Die Stadt auf der Krim wird in regelmäßigen Abständen Ziel ukrainischer Angriff, bei der schon eine Reihe Kriegsschiffe versenkt oder beschädigt wurden. Im Regelfall dementiert die russische Seite diese Schläge immer so lange, bis die Schäden nicht mehr zu leugnen sind. (mit Agenturen)