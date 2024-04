16-jährige Aktivistin im Iran Nika Shakarami Bericht zufolge von Polizisten misshandelt und ermordet

Im September 2022 wurde die Leiche der 16-jährige Aktivistin Nika Shakarami nahe Teheran gefunden. Die Behörden des islamischen Gottesstaates sprachen von Selbstmord, auch wenn für viele klar war, dass staatliche Stellen für den Tod der Aktivistin nach einer Antiregierungs-Demonstration verantwortlich waren. Aus einem an die „BBC“ geleakten Bericht geht hervor, dass die junge Frau tatsächlich von Sicherheitskräften sexuell misshandelt und getötet worden sein soll.

Der als „streng vertraulich“ eingestufte Bericht soll von Beteiligten verfasst worden sein und thematisiert demnach eine Anhörung zu Shakaramis Fall, die von den islamischen Revolutionsgarden abgehalten wurde. Der BBC zufolge habe man Monate damit verbracht, den Bericht auszuwerten. Er enthalte die Namen der Mörder und der hochrangigen Kommandeure, die dabei geholfen haben sollen, die Tat zu vertuschen.

Shakarami nahm im September 2022 an Antiregierungs-Protesten im Iran teil, ausgelöst durch den Mord der islamischen Sittenpolizei an der jungen Kurdin Jina Mahsa Amini, die ihr Kopftuch nicht wie vorgeschrieben trug. In der Nacht vom 20. auf den 21. September verschwand Shakarami dann spurlos.

Vor ihrem Verschwinden wurde sie zuletzt auf einer Demonstration gegen das Regime im Zentrum Teherans gesehen. Der BCC-Recherche zufolge wurde die Demonstration von mehreren verdeckten Sicherheitseinheiten überwacht, die später unter anderem Shakarami festzunehmen versuchten. Sie konnte zunächst fliehen, wurde jedoch kurze Zeit später von den Sicherheitskräften überwältigt und in einen Undercover-Van geworfen.

Dort wurde die junge Frau demnach von den Sicherheitskräften Arash Kalhor, Sadegh Monjazy und Behrooz Sadeghy festgehalten, gefesselt und sexuell belästigt. Laut dem Bericht habe sich Shakarami trotz Handschellen gegen die drei Männer gewehrt, die mit Schlagstöcken auf sie einprügelten. Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass der sexuelle Übergriff das Handgemenge im hinteren Teil des Vans auslöste und die Schläge der iranischen Staatsbeamten zu Nikas Tod führten.

Der leblose Körper der jungen Frau wurde demnach später unter einer Autobahn zurückgelassen.