20 Soldaten an Bord US-Militärhubschrauber bei Übung in Australien abgestürzt

Bei einer Militärübung in Australien ist am Sonntag ein Hubschrauber der US-Armee abgestürzt. An Bord seien rund 20 amerikanische Soldaten gewesen, meldete Sky News Australia. Der Sender ABC berichte, eine Person sei schwer verletzt worden. Es gebe zwei weitere Verletzte, deren Zustand stabil sei. Berichte über Todesopfer lägen nicht vor.

Der australische Premierminister Anthony Albanese sprach von einem tragischen Zwischenfall. Er ereignete sich im Norden des Landes auf der vor der Stadt Darwin gelegenen Melville Island. Australien und die USA sind eng verbündet und haben angesichts von Chinas wachsendem Einfluss in der Pazifikregion ihre Militärkooperation zuletzt intensiviert. (Reuters)