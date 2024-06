2,5 Kilometer tief eingedrungen Finnischer Luftraum wohl durch vier russische Flugzeuge verletzt

Der finnische Grenzschutz hegt nach eigenen Angaben den Verdacht, dass am vergangenen Montag vier russische Militärflugzeuge den Luftraum des nordeuropäischen Landes verletzt haben. Demnach habe sich das „unbefugte Eindringen“ im Seebereich vor Loviisa ereignet, heißt es in einer Pressemitteilung des finnischen Grenzschutzes.

Das Verteidigungsministerium war zunächst nur von einer Maschine ausgegangen. Doch je mehr die Untersuchung des Vorfalls voranschreite, umso mehr gebe es Gründe zu vermuten, dass auch mit drei weiteren Flugzeugen Gebietsverletzungen begangen worden seien, erklärt die Behörde.

Es habe sich wahrscheinlich um zwei Bomber und zwei Kampfjets gehandelt. An der breitesten Stelle sei die Staffel „2,5 km in finnisches Gebiet eingedrungen“. Die Ermittlungen sollen dem Grenzschutz zufolge in der kommenden Woche fortgesetzt werden.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums wurde zuletzt im August 2022 eine Territorialverletzung durch russische Luftfahrzeuge festgestellt. Anders als damals ist Finnland inzwischen Mitglied der Nato. (Reuters)