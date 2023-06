35 Minuten Zeit für Weltpolitik US-Außenminister trifft Xi in Peking

Sie reden wieder miteinander, auf höchster Ebene – und das ist wohl das beste Ergebnis, das man vom Besuch des amerikanischen Außenministers Antony Blinken in Peking erwarten konnte. Nach dem Skandal um den chinesischen Ballon, den das US-Militär im Februar wegen Spionageverdachts abgeschossen hatte, herrschte monatelang Funkstille zwischen den beiden Ländern.

China wies Annäherungsversuche der Vereinigten Staaten zurück – und die Spannungen wuchsen. Nun hat Blinkens Reise offensichtlich zu einem kleinen Durchbruch geführt: Am Montag wurde er überraschend von Partei- und Staatschef Xi Jinping empfangen.

Die Zusammenkunft war erst unmittelbar zuvor offiziell in den Besuchskalender aufgenommen worden und der letzte Termin des US-Politikers in Peking. Blinken war dabei in der Großen Halle des Volkes, die die chinesische Führung häufig für die Begrüßung von Staatsoberhäuptern nutzt, mit ausgestreckter Hand auf Xi zugegangen – ein positives Signal in der Choreografie der Diplomatie. 35 Minuten hatten die beiden Politiker miteinander Zeit, Konfliktthemen gab es genug.

Am Montag empfing Chinas Partei- und Staatschef Xi Jinping den US-Außenminister Antony Blinken überraschend in der Großen Halle des Volkes. © action press/Li Xueren

Xi sagte Blinken Staatsmedien zufolge, er hoffe auf eine gesunde und feste Beziehung zu den USA. Gleichwohl seien die Vereinigten Staaten aufgefordert, eine „rationale und pragmatische“ Haltung einzunehmen und „in der gleichen Richtung“ wie China zu arbeiten. Keine Seite solle versuchen, die andere nach ihrem Willen zu formen. Das chinesische Staatsfernsehen veröffentlichte ein Video, in dem Xi sagte, beide Seiten hätten „eine Einigung in einigen spezifischen Fragen erzielt. Das ist sehr gut.“

Biden lenkte zuvor ein

Bereits am Samstag hatte Biden im Streit um den mutmaßlichen Spionage-Ballon über amerikanischem Gebiet stark eingelenkt: Er glaube, Chinas Führung habe nicht gewusst, wo der Ballon war, was er enthielt und was genau damit los war. Es sei ein „eher peinlicher und kein absichtlicher“ Vorfall gewesen, sagte er Reportern am Samstag, als er nach Philadelphia zu seiner ersten Wahlkampfveranstaltung für die Wahl 2024 fuhr. Möglicherweise führte diese diplomatische Geste erst dazu, dass sein Außenminister bis zu Xi vorgelassen wurde.

Beide Regierungen haben offenbar verstanden, dass man trotz schwieriger Beziehungen miteinander sprechen muss, um eine Eskalation zu vermeiden. Andrew Denison, amerikanischer Politikwissenschaftler

Zuvor hatte Blinken Chinas mächtigsten Außenpolitiker, Wang Yi, und Außenminister Qin Gang getroffen. Hierbei sei auch Chinas Unterstützung von Russland und das Gängeln amerikanischer Firmen in der Volksrepublik diskutiert worden, sagte Blinken. Mit Blick auf die Lage in „Xinjiang, Tibet und Hongkong“ sei er „sehr besorgt wegen der Menschenrechtsverletzungen“.



Spitzen-Diplomat Wang hatte zuvor mit Blick auf Taiwan gesagt, China werde in der Frage „keine Kompromisse oder Zugeständnisse“ machen. Die Kommunistische Partei droht der demokratisch regierten Insel immer wieder mit einer Invasion. Hier zeigte sich Blinken kompromisslos: Er betonte, dass die USA weiter an der Unterstützung Taiwans festhalten und das Land für den Fall eines chinesischen Angriffs befähigt werden müsse, sich verteidigen zu können.

Konfrontationen im Südchinesischen Meer

Blinken habe bei dem Treffen mit Chinas Führung auch die Sorge über das „provokative“ Vorgehen des Landes in der Straße von Taiwan geäußert. Noch immer verweigert das chinesische Verteidigungsministerium eine direkte Kommunikation mit dem Pentagon und scheint Anrufe der Amerikaner nicht entgegenzunehmen.

Zwischen China und den USA war es Ende Mai über dem Südchinesischen Meer zu einem Zwischenfall mit zwei Militärflugzeugen gekommen. Die US-Regierung warf China ein „unnötig aggressives“ Abfangmanöver vor. Anfang Juni meldeten die USA einen neuen Vorfall zwischen zwei Schiffen in der Taiwanstraße.

Derartige Zwischenfälle könnten zu Missverständnissen führen, warnte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrat, John Kirby. „Es braucht nicht viel, damit eine Fehleinschätzung oder ein Fehler gemacht wird und jemand verletzt werden kann.“ Dementsprechend erleichtert sind Experten nun über die zaghafte Annäherung beider Länder.

„Blinkens Reise ist ein wichtiges Zeichen, dass beide Regierungen offenbar verstanden haben, dass man trotz schwieriger Beziehungen miteinander sprechen muss, um eine Eskalation zu vermeiden“, sagt der amerikanische Politikwissenschaftler Andrew Denison dem Tagesspiegel. „Die USA wollen zwar ihre Interessen gegenüber China vertreten, aber auch zuhören und Spannungen weiter abbauen.“

Auch Wu Xinbo, Direktor des Zentrums für Amerikastudien an der Fudan-Universität in Shanghai, sagte, die Botschaften bei dem Treffen seien positiv gewesen. „China hat gezeigt, dass es immer noch hofft, mit den USA zusammenzuarbeiten, um die Beziehungen zu stabilisieren und zu verbessern.“ Peking sei zwar nicht besonders optimistisch. „Aber es hat die Hoffnung auch nicht aufgegeben.“