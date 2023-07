42 Grad in Rom vorhergesagt Italiens Hauptstadt steht am Dienstag Hitzerekord bevor

Italien ächzt unter einer Hitzewelle. Besonders betroffen ist die Hauptstadt Rom, dort ist es derzeit sogar heißer als auf Sizilien.

In Palermo wurden am Montag Temperaturen von rund 38 Grad gemessen. In Rom könnte es am Dienstag zu einem Spitzenwert von 42 Grad zwischen 11.00 und 13.00 Uhr kommen. Es wäre ein neuer Rekord für die italienische Hauptstadt, wie der nationale Wetterdienst am Montag mitteilte.

Wir dachten, wir könnten der Hitze entkommen, aber hier ist es noch heißer. Coleman Peavy, texanischer Tourist in Rom

„Wir kommen aus Texas und dort wird es auch richtig heiß. Wir dachten, wir könnten der Hitze entkommen, aber hier ist es noch heißer“, sagte ein US-Tourist gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

Vor dem Kolosseum und dem Forum Romanum zeigte das Thermometer am Montag um 10.30 Uhr bereits 32 Grad Celsius an. Das schreckte die Besucher der Sehenswürdigkeiten jedoch nicht ab. „Ich komme aus Südafrika, wir sind diese Hitze gewohnt: Bei uns gibt es manchmal bis zu 50 Grad“, sagte Jacob Vreunissen, ein 60-jähriger Bauingenieur aus Kapstadt.

Wir erleben jeden Sommer immer höhere Temperaturen. Claudio Cassardo, Meteorologe an der Universität Turin

„Bis vor 40 bis 50 Jahren waren diese Phänomene, starke Hitzewellen, sehr selten, jetzt erleben wir jeden Sommer immer höhere Temperaturen“, sagte der Meteorologe Claudio Cassardo von der Universität Turin.

Derzeit herrschen an vielen Orten der Welt rekordverdächtige Höchsttemperaturen. Wissenschaftlern zufolge führt der Klimawandel dazu, dass Hitzewellen häufiger vorkommen, heißer sind und länger andauern.

Auch in Nordamerika, Nordafrika und Asien herrscht derzeit extreme Hitze. In Marokko kündigte der Wetterdienst eine bis Dienstag anhaltende Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 47 Grad an und warnte vor Wassermangel.

Im Nordwesten Chinas wurden bis zu 52,2 Grad gemessen. In Japan mahnten die Behörden die Menschen wegen hoher Temperaturen und der Gefahr von Hitzeschlägen zur Vorsicht. (AFP)