50 Jahre Militärputsch in Chile „Die Diktatur hat unsere DNA verändert“

In einer kleinen Seitenstraße im Zentrum Santiago de Chiles haben sich mehrere Dutzend Menschen versammelt. Viele von ihnen tragen rote Fahnen oder haben Schilder mitgebracht, die sie dem Regen entgegenstrecken.

Auf einem von ihnen ist Salvador Allende abgebildet, über ihm die Worte: „Ich werde immer bei euch sein.“ Es war einer der letzten Sätze, die der damalige Präsident an das chilenische Volk richtete.

Die Menschen, die an diesem Montag zusammengekommen sind, wollen ihm gedenken. Es ist der 4. September. An diesem Tag vor 53 Jahren gewann Allende die Wahlen und wurde erster sozialistischer Präsident Chiles. In einem Land, das von Eliten regiert wurde, war das revolutionär – und nicht von allen gern gesehen.

Salvador Allende stirbt noch am selben Tag

Seine Regierungszeit sollte deshalb nur drei Jahre dauern. Am 11. September 1973 zogen Kampfflugzeuge über den Himmel Santiagos und bombardierten den Präsidentenpalast „La Moneda“.

Augusto Pinochet (li.) posiert Ende August 1973 mit Salvador Allende: Der sozialistische Präsident ernannte ihn kurz zuvor zum Oberbefehlshaber der Armee – drei Wochen später begann Pinochets von den USA geförderter Militärputsch. © AFP/-

Die chilenische Armee unter Führung des General Augusto Pinochet putsche die demokratisch gewählte Regierung Allendes aus dem Amt. Unterstützt wurden sie dabei von den USA, denen eine sozialistische Regierung in Zeiten des Kalten Krieges ebenso unlieb war.

Salvador Allende starb an diesem Tag in der Moneda und wurde für die politische Linke zum Helden der Demokratie. „Kamerad Salvador Allende, anwesend! Jetzt und immer!“, rufen sie während der Gedenkveranstaltung in der kleinen Seitengasse, die an den Präsidentschaftspalast anschließt.

In Santiago ist Allende in den Tagen vor dem 50. Jahrestag des Putsches an Hauswänden, auf Plakaten und in Buchhandlungen zu sehen. Es ist das folkloristische, romantisierte Bild eines Chiles, das gemeinsam mit Allende in der Moneda starb.

Das Militär setzte einer bis dahin stabilen Demokratie ein Ende. Es begann eine blutige Diktatur, die bis 1990 andauern sollte. Jede Art des Widerspruchs machte das Regime mundtot.

Die Diktatur hat unsere DNA verändert, sie hat uns individualistisch und misstrauisch gemacht. Ana María Gutierrez, Politikwissenschaftlerin an der Universidad Tecnológica Metropolitana

Mehr als 3.000 Menschen kamen ums Leben, noch mehr wurden inhaftiert, gefoltert und ins Exil getrieben. Die von der Regierung eingesetzte Wahrheitskommission Valech registrierte insgesamt 40.000 Opfer. Die Dunkelziffer ist vermutlich deutlich höher.

Massiver Umbau des chilenischen Staates

Nach einer Volksabstimmung kam es 1990 zu den ersten Wahlen seit dem Militärputsch und der Rückkehr zur Demokratie. Trotzdem hat die Zeit Pinochets bis heute Spuren hinterlassen. „Das bekannteste und offensichtlichste Resultat der Diktatur ist das neoliberale Wirtschaftssystem“, sagt Camilo Godoy, Soziologe der Universidad de Chile. „Ein Importprodukt aus den USA.“

Die sogenannte Schock-Therapie, eingeführt von Studenten des Ökonom Milton Friedman, bedeutete einen tiefgreifenden Umbau des chilenischen Staates.

56 Prozent der Wähler:innen stimmten bei der Volksabstimmung 1988 für einen oder mehrere Gegenkandidat:innen – der Anfang von Pinochets Ende.

Er wurde bis auf ein Minimum verschlankt, staatliche Unternehmen und große Teile des öffentlichen Sektors privatisiert. Der Markt bekam freie Hand. Dieses System wurde in der Verfassung von 1980 konsolidiert und gilt – genau wie die Verfassung – bis heute.

Camilo Godoy ist Soziologe der Universidad de Chile und spezialisiert auf Internationale Beziehungen.

Aber das neoliberale Projekt der Diktatur war kein rein wirtschaftliches. Es war politisch und kulturell. „Der Neoliberalismus hat Chile durchdrungen“, sagt Ana María Gutierrez, die an der Universidad Tecnológica Metropolitana Politikwissenschaft lehrt.

„Das Chile Allendes war ein kollektives Chile“, sagt Francisca Quiroga. Sie ist Gründerin und Direktorin von „La Voz De Los Que Sobran“, einem der wenigen unabhängigen Medien Chiles. Anfang der Siebzigerjahre gab es starke Gewerkschaften, politischen Aktivismus, ein ausgeprägtes kulturelles und intellektuelles Leben.

Ana María Gutierrez ist Verwaltungswissenschaftlerin und Politologin an der Universidad Tecnológica Metropolitana.

Die Diktatur setzte dem ein Ende. In der chilenischen Gesellschaft, in der 40 Prozent der Menschen in Armut lebten und die sich bis dahin aufeinander und auf den Staat verließ, musste sich nun jede:r selbst um seine Bildung kümmern, seine Gesundheit, seine Rente, sozialen Aufstieg.

Repression und politische Verfolgung

„Die Diktatur hat unsere DNA verändert, sie hat uns individualistisch und misstrauisch gemacht“, sagt Gutierrez. Dieser Individualismus, sagt sie, zerstörte das soziale Gefüge des Landes.

Repression und politische Verfolgung schürten zusätzlich Angst. Das bekannteste Beispiel ist der kommunistische Sänger und Gitarrist Victor Jara: Er wurde einen Tag nach dem Putsch vom Militär festgenommen und kurz darauf brutal ermordet. Vorher folterten die Soldaten ihn und zerstörten seine Hände.

Pinochet hat die Kollektivität getötet. Er hat die chilenische Kunst getötet, er hat die chilenische Kreativität getötet – wortwörtlich. Francisca Quiroga, Politikwissenschaftlerin und Leiterin des unabhängigen chilenischen Mediums „La Voz De Los Que Sobran“

„Pinochet hat die Kollektivität getötet. Er hat die chilenische Kunst getötet, er hat die chilenische Kreativität getötet – wortwörtlich“, sagt Quiroga. „Was heute zählt, ist die Arbeit, die der Mensch leistet. Das Materielle. Nicht die Solidarität.“

1000 Menschen und Opfer des Pinochet-Regimes noch immer vermisst.

An ihre Stelle traten Kapitalismus und Religion. Und Angst. Angst vor Folter, Angst vor dem Tod, Angst vor dem Verschwinden. Bis heute werden über 1000 Menschen aus der Zeit der Diktatur vermisst.

Teil des Diskurses des Militärs waren außerdem die Grundsätze: Politik ist nutzlos, Demokratie ist nutzlos. Die Bevölkerung entpolitisierte sich – bis heute.

Francisca Quiroga ist Politikwissenschaftlerin und Leiterin des unabhängigen chilenischen Mediums „La Voz De Los Que Sobran“.

Die Wahlbeteiligung lag in den vergangenen zehn Jahren bei um die 40 Prozent. „Den Satz ,Was interessieren mich die Wahlen, ich muss arbeiten gehen‘ hört man hier während der Wahlen oft“, sagt Ana María Gutierrez.

55 Prozent der Wahlberechtigten stimmten bei der Präsidentschaftswahl 2021 ab.

Mit der Rückkehr zur Demokratie kümmerte sich die Politik um das Dringendste: die Wiederherstellung der Demokratie. Die ersten konservativen Präsidenten nach 1990 trieben die Privatisierung dabei sogar weiter an, um die große Armut im Land zu verringern.

Massive Proteste 2019

„Aber sie kümmerten sich nicht um den sozialen und kulturellen Schaden, den die Diktatur hinterlassen hat“, sagt Francisca Quiroga. Es gab keinen Bruch mit der Diktatur. Noch acht Jahre nach Ende der Diktatur war Pinochet Chef der Armee, bis zu seinem Tod Mitglied des Senats. Er wurde in Chile nie verurteilt.

Die neue Verfassung war eine Chance, 46 Jahre später endlich mit dem Erbe der Diktatur zu brechen Ana María Gutierrez, Politikwissenschaftlerin an der Universidad Tecnológica Metropolitana

Bis heute leugnen viele die Gewaltverbrechen und Menschenrechtsverletzungen während der Diktatur. „Es gibt Stimmen, die endlich weitermachen wollen, die nicht mehr aufarbeiten wollen, was eigentlich noch gar nicht aufgearbeitet ist“, sagt Gutierrez.

Ende derdemokratisch gewählten sozialistischen Regierung in Chile: Am 11. September 1973 wurde der Präsidentenpalast „La Moneda“ beschossen und bombardiert. © AFP/-

Vor vier Jahren schien sich ein Wandel anzukündigen. Monatelang demonstrierten Tausende Menschen gegen die soziale Ungleichheit im Land – die Proteste forderten eine neue Verfassung. Ein chilenischer Sozialstaat sollte entstehen. Der Bruch mit dem Erbe Pinochets. Die Regierung reagierte mit Repression und Menschenrechtsverletzungen.

Der anschließende Verfassungsprozess war chaotisch, der Entwurf zu kleinteilig, die Artikel manchen zu progressiv. Vonseiten der politischen Rechten gab es aber ebenso massive Desinformationskampagnen. Viele Medien berichteten von drohenden Enteignungen, von Gewaltkriminalität. Das Erbe Pinochets griff: Chile hatte wieder Angst.

Am 4. September 2022 stimmten knapp 62 Prozent der chilenischen Bevölkerung gegen den neuen Verfassungsentwurf. „Die neue Verfassung war eine Chance, 46 Jahre später endlich mit dem Erbe der Diktatur zu brechen“, sagt Gutierrez. Für den Moment bleibt dieser Wunsch im Konjunktiv.