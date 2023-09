50 Jahre nach dem Putsch Als Chile die Welt veränderte

Vor mehr als 20 Jahren gewöhnten wir uns alle an die Sigle 9/11. Die Terroranschläge, die am 11. September 2001 in New York und Pennsylvania fast 3000 Menschen den Tod brachte, wurden überall im Westen als Ereignis kommentiert, nach dem es nur noch ein Davor und ein Danach geben könne. Die Welt werde nie wieder sein wie zuvor.