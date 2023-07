500 Tage Krieg „Russland will die Ukraine zerstören“

Am Samstag ist der 500. Tag des Ukraine-Krieges: Wie ist die Lage?

Als Putin am 24. Februar die Ukraine angreifen ließ, schwebte ihm wohl ein Hegemonialkrieg vor: Das Land sollte von Russland politisch dominiert werden, eine Art Marionettenstaat werden, losgelöst von der EU und dem Westen. Das hat sich verändert. Inzwischen handelt es sich um einen Imperialkrieg, bei dem es darum geht, möglichst viele Gebiete zu besetzen. Insgesamt hat sich auch der Ton verändert: Natürlich ging es in dem Krieg von Anfang an um die Rivalität Russlands mit dem Westen. Aber dieser Aspekt hat sich, auch mit der Unterstützung für Moskau aus Peking, noch einmal zugespitzt. Es ist ein Kampf der Systeme geworden.