61 neue Brände innerhalb eines Tages Neue Evakuierungen in Griechenland wegen Waldbränden

In Griechenland sind im Landesinneren mehrere Gemeinden wegen neu angefachter Waldbrände evakuiert worden. Allein in der Umgebung der Stadt Velestio ordneten Behörden am Mittwoch die Räumung von sechs Dörfern an. Ein weiteres Feuer brach in der Nähe der Stadt Lamia aus, wo ebenfalls die Bewohner mehrerer Dörfer aufgefordert wurden, ihre Häuser zu verlassen.

Nach Angaben der Feuerwehr entstanden in den vergangenen 24 Stunden 61 neue Waldbrände. Begünstigt wurden die Feuer durch böenartige Winde und eine Hitzewelle mit Spitzentemperaturen von über 40 Grad Celsius. Die Feuerwehr warnte, die Brandgefahr bleibe am Donnerstag für mehrere Gebiete Griechenlands extrem hoch.

Entwarnung gab es vorerst auf der Insel Rhodos, wo mehr als 20.000 Touristen und Einheimische am Wochenende Hotels und Häuser am Meer wegen der Flammen verlassen mussten. Die meisten Brände waren weitgehend erloschen. Die Regierung bemühte sich, den Schaden für den Tourismus in Grenzen zu halten.

Tourismusministerin Olga Kefalogianni betonte, dass die Waldbrände nur einen kleinen Teil der Insel betroffen hätten. „Wir haben uns mit der Hotelierkammer in Verbindung gesetzt und wollen sehen, wie wir die Leute mit Urlaubsgutscheinen zurückholen können“, sagte sie im Fernsehen. (Reuters)