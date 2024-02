96,4 Prozent für Joe Biden Rückenwind aus South Carolina

55 Delegiertenstimmen hat Joe Biden nun sicher. 55 von 1968 – dass klingt erst einmal nicht viel. Aber die erste offizielle „Primary“ (Vorwahl) der Demokratischen Partei hatte für den US-Präsidenten eine besondere Bedeutung: Er wollte und er musste sie überragend gewinnen.

Noch vor einer Woche hatten er und First Lady Jill Biden in dem Bundestaat persönlich um Stimmen geworben. Joe Biden hatte da gesagt: „Ohne die demokratischen Wähler von South Carolina wäre ich nicht hier ... Sie sind der Grund, warum ich Präsident bin.“

Und Kamala Harris, die erste schwarze US-Vizepräsidentin, machte am Freitag bei einer Wahlkampfveranstaltung in Orangeburg/South Carolina klar, dass damit auch in diesem Jahr gerechnet werde: „Präsident Biden und ich zählen auf Sie.“

Der Bundesstaat war entscheidend für Bidens Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten im Jahr 2020 – und wurde auch deshalb in diesem Jahr im Vorwahlkalender vor die vorwiegend „weißen“ Staaten Iowa und New Hampshire gesetzt. Biden wollte mit dem Zuschlag an South Carolina, die erste „Primary“ ausrichten zu dürfen, den Einfluss schwarzer Wähler bei der Bestimmung des demokratischen Präsidentschaftskandidaten stärken.

Bei der Präsidentschaftswahl vor vier Jahren machten die schwarzen Wähler landesweit elf Prozent Wählerschaft aus, und neun von zehn von ihnen unterstützten Biden, wie AP VoteCast, eine umfassende Umfrage unter den Wählern dieser Wahl, analysiert hat.

Wie diese Wähler in diesem Jahr abstimmen, ist eine der Fragen, die die Biden-Kampagne besonders umtreiben. Und da sollte South Carolina als eine Art Frühwarnsystem dienen.

Würde der 81-jährige US-Präsident seine Wähler mobilisieren können? Oder würde sich manifestieren, was manche Umfragen zuletzt nahelegten: dass er bei der wichtigen Wählergruppe der Schwarzen schwächelt?

Fest steht nun seit Samstagabend (Ortszeit): Dieser Sieg ist Biden alles andere schwergefallen. Keine 30 Minuten nach Schließung der Wahllokale wurde er von den US-Medien zum Gewinner der ersten Vorwahl ausgerufen – mit rund 96,4 Prozent. Seine Gegenkandidaten – die Selbsthilfeautorin Marianne Williamson und der Kongressabgeordnete Dean Phillips aus Minnesota – kamen jeweils nur auf Ergebnisse zwischen einem und zwei Prozent.

Die Biden-Kampagne sprach zudem davon, dass die Wahlbeteiligung unter Schwarzen nach oben gegangen sei, um 13 Prozent im Vergleich zu 2020. Bestätigt sich das, könnte sich South Carolina tatsächlich wieder als äußerst hilfreich für Biden erweisen.

Den Rückenwind könnte er gebrauchen: Sein wahrscheinlicher republikanischer Herausforderer, Ex-Präsident Donald Trump, liegt in Umfragen in entscheidenden Bundesstaaten derzeit vor ihm – und seine Anhänger sind wildentschlossen, ihn zurück ins Weiße Haus zu katapultieren.

Aus Bidens Sicht kann der Vorwahlprozess gar nicht schnell genug vorbei sein und der Hauptwahlkampf beginnen: Sein Team versandte am Abend rasch eine E-Mail an Unterstützer mit der Zeile: „Biden vs. Trump“, in der vor einer Rückkehr des Ex-Präsidenten gewarnt wird.

Der Wahlausgang in South Carolina sagt zwar nicht allzu viel über die Hauptwahl aus: Der Bundesstaat stimmte bei Präsidentschaftswahlen zuletzt immer verlässlich republikanisch. Aber gut ein Viertel seiner Einwohner sind schwarz. Und die identifizieren sich zu 78 Prozent als Demokraten. Um sie ging es.

Schon am Dienstag geht es weiter: Dann bestimmen die Demokraten in Nevada, wen sie gerne als Präsidentschaftskandidaten ins Rennen schicken würden. Der Nominierungsparteitag der Demokratischen Partei findet im August in Chicago statt. Aber Biden wird aller Voraussicht nach schon deutlich vorher als Kandidat feststehen.

Die Republikaner in South Carolina wählen ihren Kandidaten erst am 24. Februar. Ex-Präsident Donald Trump führt dort in den Umfragen klar vor Nikki Haley, die ihren Status als ehemalige – und damals angesehene – Gouverneurin des Bundesstaates bisher noch nicht zu nutzen vermag. Da Wähler in South Carolina frei entscheiden können, bei welcher Partei sie in der Vorwahl abstimmen, warnten die Demokraten Haley vorsorglich, dass ihre Anhänger sie nicht raushauen würden.