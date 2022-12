Abschiebungen, Einreiseverbote, Geheimdienste So weit geht Schweden für Erdoğans „Ja“ zur Nato

Im Frühling schien alles klar zu sein. Schweden, Finnland und die Türkei wurden sich beim Madrider Nato-Gipfel im Juni einig. Ankara gab seinen Widerstand gegen die Aufnahme beider Länder ins Verteidigungsbündnis offiziell auf, stellte im gemeinsamen Abkommen aber ein gutes Dutzend Bedingungen an die Regierungen in Stockholm und Helsinki.

Jetzt, ein knappes halbes Jahr später, hat sich kaum etwas bewegt. Aus dem skandinavischen Wunsch, den Aufnahmeprozess mit Blick auf die russischen Aggressionen zu beschleunigen, ist ein zäher Prozess um Ankaras Gunst geworden.

In einem bisher unbekannten Dokument der schwedischen Regierung, das die Tageszeitung Dagens Nyheter am Mittwochnachmittag veröffentlichte, zeigt sich nun, wie weit das Land bereits auf die türkischen Forderungen eingegangenen ist. Datiert ist die Bestandaufnahme auf den 25. November, am selben Tag trafen sich Regierungsvertreter aller drei Länder in Stockholm.

Schweden verschreibt sich „Kampf gegen den Terrorismus“

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan sieht insbesondere Schweden als „Brutstätte des Terrorismus“. Für Ankaras Ja zur Nato-Erweiterung fordert er deshalb unter anderem eine weitreichende Abkehr von der bisherigen Kurdenpolitik. Doch die Forderungen im Juni-Abkommen blieben vage.

Im Regierungsdokument mit dem Titel „Umsetzung des trilateralen Abkommens zwischen der Türkei, Schweden und Finnland“ wird aber klar: Stockholm scheint dem Druck aus Ankara nachgegeben zu haben. An mehreren Stellen wird betont, wie sehr sich Schweden dem „Kampf gegen den Terrorismus“ verschrieben habe.

Folglich würden schwedische Behörden nun verstärkt auf „PKK-bezogene Sicherheitsprobleme“ bei der Beantragung von Aufenthalts- und Arbeitserlaubnissen achten. Konkret heißt es, dass bereits ein Dutzend Personen an der Einreise gehindert beziehungsweise „zur Ausreise gezwungen“ worden seien.

Hervorgehoben wird auch das neue schwedische „Anti-Terror-Gesetz“, mit dem die rechtskonservative Regierung Mitte November, gestützt auf Stimmen der Sozialdemokraten, die Verfassung änderte. Das Gesetz schränkt faktisch die Versammlungs- und Meinungsfreiheit ein, da unter anderem die Weitergabe geheimer Informationen – sofern sie die internationale Zusammenarbeit betreffen – verboten wird.

Investigative Recherchen über mögliche Verbrechen schwedischer Soldaten im Ausland oder unrechtmäßige Waffenlieferungen, beispielsweise an die Türkei, werden dadurch weitgehend unmöglich gemacht. Kritiker der Verfassungsänderung sehen darin einen „Kniefall vor Erdoğan“.

Laut dem Dokument hat der schwedische Nachrichtendienst Säpo außerdem seine Zusammenarbeit mit dem türkischen MIT „intensiviert“. Bereits im September hätten sich „hochrangige“ Säpo-Mitarbeiter mit türkischen Kollegen über eine „langfristige“ Zusammenarbeit ausgetauscht.

Paul Levin, Türkeiexperte an der Universität Stockholm, sieht vor allem dies Kooperation kritisch. Auf Twitter schrieb er, dass man besorgt sein müsse über die „scheinbar unkritische schwedische Kooperation mit türkischen Behörden in Terrorismusangelegenheiten“. Der türkische Geheimdienst ist für seine oft skrupellosen Methoden bekannt. Auch Schwedens ehemaliger Türkeibotschafter Michael Sahlin äußerte sich „erstaunt“ über die Zusammenarbeit.

Aus schwedischer Sicht sind Ankaras Forderungen damit erfüllt. Die türkische Regierung sieht das allerdings offenbar anders. Nach dem Nato-Außenministertreffen in Bukarest Ende November schrieb Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu auf Twitter, dass man auf die Erfüllung der türkischen Forderungen weiterhin „großen Wert“ lege. Mit anderen Worten: Schwedens Nato-Beitritt lässt auf sich warten.

