„Alle Konflikte enden mit Diplomatie“ Putin äußert sich über mögliches Kriegsende

Knapp zehn Monate nach Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine hat Russlands Präsident Wladimir Putin Verhandlungsbereitschaft angedeutet. „Alle bewaffneten Konflikte enden mit Verhandlungen, und Russland hat sich nie gedrückt, im Gegensatz zur Ukraine“, sagte er am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Jekaterinburg.

Zudem habe sich die ukrainische Führung selbst vor Gesprächen ausgeschlossen. „Je schneller in Kiew die Erkenntnis einkehrt, dass Gespräche notwendig sind, umso besser.“

Im Gegensatz zu Kiew will Moskau über den aktuellen Stand an den Fronten verhandeln und betrachtet die eroberten Gebiete – die es bereits völkerrechtswidrig annektiert hat – als russisches Staatsgebiet. Kiew will jedoch erst Verhandlungen aufnehmen, wenn alle russischen Soldaten aus der Ukraine abgezogen sind, inklusive der Krim, die sich Russland bereits 2014 einverleibt hatte.

Unser Ziel ist es nicht, das Schwungrad des militärischen Konflikts zu drehen, sondern im Gegenteil, diesen Krieg zu beenden. Wladimir Putin

„Unser Ziel ist es nicht, das Schwungrad des militärischen Konflikts zu drehen, sondern im Gegenteil, diesen Krieg zu beenden“, sagte Putin laut Berichten von Reuters vor Reportern vor Ort. „Wir werden uns dafür einsetzen, dass dies ein Ende hat, und je früher, desto besser natürlich.

Putin bezeichnete den Krieg in der Ukraine als Notwendigkeit, um die Interessen der dort lebenden russischen Bevölkerung zu schützen. Schließlich sei gegen diese Menschen, die sich als Teil der russischen Welt sähen, schon 2014 ein Krieg entfesselt worden.

Damals hatten sich von Moskau unterstützte Separatisten in den abtrünnigen Gebieten Donezk und Luhansk von Kiew losgesagt und einen bewaffneten Konflikt vom Zaun gebrochen.

„Ich betone, alles, was geschieht, und alles, was mit der militärischen Spezialoperation verbunden ist, ist eine absolut erzwungene, notwendige Maßnahme“, sagte Putin der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge. (dpa, Reuters)

