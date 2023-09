Allein hinter der Front Wie ein ukrainischer Soldat einen Monat im feindlichen Robotyne überlebte

Als „Maestro“ am 22. Juli mit einer Gruppe von Kämpfern der ukrainischen Streitkräfte einen Durchbruch in Richtung des Dorfes Robotyne im Süden des Landes versucht, bewahrheitet sich beinahe, was der 47-Jährige seiner Familie zum Abschied anderthalb Jahre zuvor geschrieben hatte.

Nachdem im Februar 2022 die russische Invasion begann, meldete sich Mikhail freiwillig an der Front. Er ließ seine Frau, seinen 25-jährigen Sohn und seine 17-jährige Tochter zurück, schickte ihnen nur einen Brief: „Ich schrieb meiner Familie, dass ich vielleicht nicht zurückkehren würde. Ich wollte nicht, dass sie sich Sorgen um mich machen“, sagt er im Gespräch mit dem Tagesspiegel.

Bis dahin hatte Mikhail die Region Iwano-Frankiwsk im Westen der Ukraine nie verlassen, hatte in einer Holzwerkstatt gearbeitet. Dann wurde aus ihm „Maestro“.

Hatte er zunächst in einer anderen Einheit gedient, schloss er sich Ende 2022 der neu geschaffenen 47. Brigade „Magura“ an, auch Durchbruchsbrigade genannt. Deren Mitglieder wurden entweder in der Ukraine oder EU-Ländern ausgebildet und sind mit moderner NATO-Ausrüstung ausgestattet. Seit dem Beginn der ukrainischen Gegenoffensive im Sommer schlägt sich die Brigade in Richtung des Asowschen Meeres durch.

Monatelange Vorbereitung

Rund einen Monat, bevor die Ukraine das Dorf Robotyne Ende August befreit, trifft „Maestro“ mit seiner Einheit im Morgengrauen bei den russischen Angriffspositionen nahe des Ortes ein. Mehrere Monate lang hatten sie sich darauf vorbereitet, das Dorf zu befreien, nachdem die Russen es seit März 2022 besetzt hielten.

Aufgabe der Brigade war es, die dichten Minenfelder und Befestigungen der Russen vor dem Dorf zu überwinden und die russische Hauptverteidigungslinie zu erreichen, die direkt hinter Robotyne liegt. Zwar lebten vor der russischen Invasion offiziell weniger als 500 Menschen dort, doch im Laufe des Krieges wurde es strategisch bedeutsam, weil es an der Autobahn zur Stadt Tokmak liegt, einem der Ziele der ukrainischen Gegenoffensive. Würde Tokmak eingenommen, könnte der Weg zur 155.000-Einwohner-Stadt Melitopol und zum Asowschen Meer offen stehen.

„Maestro“ und ein Mitstreiter sollen an jenem 22. Juli bei Robotyne anderen Kämpfern den Rücken mit Maschinengewehren freihalten, doch sie werden von russischen Truppen beschossen. „Am gefährlichsten waren die Streubomben“, sagt er. Die Kämpfe dauern bis in den Abend. „Ich habe mir zwei Verbrennungen an den Augen zugezogen, weil ich in der Schießscharte stand.“

Ein toter Freund begräbt „Maestro“ - und rettet ihn so

Dann explodiert eine Granate – und „Maestro“ wird mit Erde bedeckt. „Nachdem ich mich von dem Schock erholt hatte, eröffnete ich erneut das Feuer“, erzählt er. „Dann kam die zweite feindliche Granate, ich war wieder mit Erde bedeckt und konnte mich eine Zeit lang nicht bewegen.“ Die Granate habe seinen Freund getroffen. Dessen Körper fiel auf Maestro. „Das rettete mir das Leben.“ Dadurch hätten die Russen ihn nicht bemerkt.

Allerdings, so schildert er es, fand sich „Maestro“ nun allein im Wald wieder, getrennt von seiner Einheit, umzingelt von russischen Soldaten. Seine Truppe hatte sich nach dem gescheiterten Angriff zurückgezogen.

Unabhängig überprüfen lassen sich seine Angaben schwer. Doch das ukrainische Militär hat die Kämpfe bei Robotyne und „Maestros“ Schilderung der Geschehnisse bestätigt.

Auf sich allein gestellt

Nachdem „Maestro“ auf sich allein gestellt ist, versucht er, sich im Verborgenen zu halten. Durch die langen Vorbereitungen kannte er das Gebiet um und in Robotyne. „Ich versteckte mich hinter Bäumen und Büschen und kroch gegen 4 Uhr morgens in das Dorf. Die Sonne war bereits aufgegangen“, erzählt er. „Die Russen entdeckten mich, als ich fast an den Häusern des Dorfes war.“

Sie schießen mit Maschinengewehren auf ihn. Er feuert wahllos zurück. „Auch eine feindliche Drohne entdeckte mich und begann, mich zu verfolgen. Es gelang mir jedoch, mich in einem tiefen Loch zwischen den Büschen zu verstecken, in das ich versehentlich hineinfiel“, erzählt er.

Ukrainische Soldaten nahe Robotyne. (Symbolbild) © REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

In diesem Versteck bleibt er mehrere Tage lang. Als die Russen ihre Suche einstellen, gelingt es Maestro, nach Robotyne vorzudringen. Dort, sagt er, habe er in einem Schuppen Unterschlupf gesucht, in dem sich allerlei Gerümpel befand. Gleich daneben habe sich ein Haus befunden, in dem Russen wohnten. Er habe sie gut hören und durch einen Spalt beobachten können.

Sabotageakte an russischen Kanonen

In den nächsten Wochen, sagt er, sei es ihm immer wieder gelungen, den russischen Bewohnern, die in jedem zivilen Haus wohnten, großen Schaden zuzufügen. So sei er etwa mehrmals zu den feindlichen Kanonen gekrochen, um Sand in die Läufe zu streuen. Damit habe er Explosionen ausgelöst und Kanonen außer Gefecht gesetzt.

„Ich habe viel von dem angewandt, was mir während meiner Ausbildung beigebracht wurde“, sagt Maestro. Er habe keine Hemmungen gehabt, denn sich mit der Kommandoführung abstimmen – das konnte er schließlich nicht.

Nur haben sie mich nicht gefunden. Ich hatte Glück. „Maestro“, ukrainischer Soldat

Doch er muss auch immer wieder um sein Leben kämpfen. „Einmal wurde ich von zwei Russen entdeckt. Sie liefen herum und suchten nach mir, und ich versteckte mich in einem Gemüsegarten zwischen Unkraut“, erzählt Maestro. Einer habe den anderen gefragt, was sie mit mir machen würden, wenn sie mich fänden. Der habe geantwortet, dass sie mich auf der Stelle erschießen würden. „Nur haben sie mich nicht gefunden. Ich hatte Glück“, sagt Maestro.

Stets konnte er nur wenige Stunden schlafen, und das auch nur im Morgengrauen, wenn das Kreuzfeuer der Kanonen und Mörser für eine Weile aufhörte, berichtet er. Zwischendurch musste er sich von Baumblättern, Gras und Waldbeeren ernähren, die direkt unter den Häusern des Dorfes wuchsen.

„Maestro“ wird gerettet

Dann kam der Tag seiner Rettung. Nie werde er vergessen, wie die Soldaten seiner Brigade in Robotyne einmarschierten und die "Orks" (so nennen die Ukrainer die russischen Besatzer), manche noch in Pantoffeln, davonliefen – unbewaffnet und verängstigt. In seiner Euphorie habe der erschöpfte und verwundete ukrainische Soldat die Russen ebenfalls unter Beschuss genommen – mit einem erbeuteten RPG-7-Handgranatwerfer. Seine Kameraden hätten gewusst, dass er noch lebt. Sie brachten ihn mit einem Kampffahrzeug weg.

Insgesamt musste „Maestro“ einen ganzen Monat lang in dem besetzten Dorf verbringen, vom 22. Juli bis zum 24. August, passenderweise dem ukrainischen Unabhängigkeitstag. Nun ist er auf Urlaub und wird in einem Krankenhaus in seiner Heimatregion Iwano-Frankiwsk behandelt. Danach will „Maestro“ zu seiner Brigade zurückkehren, trotz der dramatischen Erlebnisse.

Was hätte er getan, wenn er den Russen in die Hände gefallen wäre? „Ich hatte eine Patrone in meiner Tasche“, sagt er. „Ich weiß nicht, ob ich in der Lage gewesen wäre, mich zu erschießen, aber ich hatte die Patrone bei mir. Ich hätte mich sicher nicht ergeben.“